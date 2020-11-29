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國土鍊成陣？孫東寶分店一連秒變五芒星　網見「中心」驚：是結界

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▲▼ 。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO將5家分店連在一起後，發現了驚人祕密！（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

老字號的台式牛排專賣店「孫東寶」深受民眾喜愛，分店一間接著一間開，現在幾乎到處都可以吃到這家平價牛排了。不過，孫東寶可不是隨便選址，一名網友日前發現，若將孫東寶的分店連接起來，居然可以形成「五角星」，且中間還是總統府。這張照片曝光後，立刻引發網友熱議，直呼「到底想做什麼」、「巧合？我可不這麼認為」。

這名網友在個人臉書上發文表示，「是孫東寶的陰謀嗎！！！在總統府封印了什麼？畫上圓形的國土鍊成陣」從原PO貼出來的照片可以發現，若將孫東寶的三重自強店、大同雙連店、大安敦南店、大安羅斯福店和萬華萬大店連接起來，恰巧可以形成一個漂亮的五角星，而在這顆大星星的正中間，居然就是總統府。

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▲▼ 。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲五角星的正中間居然是總統府！（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO表示，他起初只是單純想去吃孫東寶，想不到當他一搜尋附近是否有店家後，就意外發現這個「陣法」了。雖然原PO自嘲，「這個用手指畫的，畫不直真是抱歉！」不過多數人看到後都並不在意，還是覺得相當有趣，而在短短不到一天的時間內，分享次數已達1115次，還被鄉民轉貼到PTT上，引發一陣騷動。

照片曝光後，網友紛紛留言回應，「其實真的台灣大統領是孫東寶」、「牛排鍊成陣」、「其實是保護總統府的結界」、「好好笑」、「牛排是幌子」、「觀察入微」、「五芒星的詛咒」、「笑死，這樣也被你發現」、「虧你能發現這天大的陰謀」、「不然你以為這幾年風調雨順怎麼來的」、「後勁十足，笑到不行」、「還好我不在裡面」、「你知道的太多了」。

據悉，原PO所說的「國土鍊成陣」源自於日本動漫《鋼之鍊金術師》，鍊成陣的基本是圓的力量，圓表示力量的循環，在上面書寫構成式後，便能啟動力量；當了解力量的流動及法則後，即可應對任何事情，並在接受及理解之後再創造，也就是所謂的「鍊金術」。

本文經原PO授權引用

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