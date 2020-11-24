衣索比亞下72小時最後通牒　叛軍拒降稱「準備赴死」

▲衣索比亞阿姆哈拉地區民兵準備前往與提格雷叛軍交戰。（圖／路透）



文／中央社

衣索比亞泰格瑞省（Tigray）叛軍領導人今天表示，他的人員「準備付出生命」來捍衛家園，斷然拒絕總理阿比（Abiy Ahmed）要求在72小時內投降的最後通牒。

阿比4日對泰格瑞省執政黨泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）發起軍事行動，指控他們攻擊區內兩座聯邦軍營，還違抗並試圖顛覆中央政府。

聯邦政府軍隊表示，部隊目前位於泰格瑞省首府馬凱勒（Mekelle）60公里內，揚言將全面轟炸擁有50萬人口的馬凱勒。

阿比昨天呼籲泰格瑞省區域部隊於72小時內和平投降，聲稱他們「已無退路」。

不過TPLF領導人蓋布瑞麥可（Debretsion Gebremichael）表示，阿比企圖掩飾他的軍隊遭受來自泰格瑞省部隊的重挫，並且透過發布威脅來爭取時間。

蓋布瑞麥可告訴法新社：「他不了解我們，我們是有原則的人，我們已準備好赴死來捍衛自治的權利。」

國營的法納廣播電台（Fana Broadcasting Corporate）今天引述一名將領的說法報導，政府軍「朝馬凱勒挺進，拿下南北的關鍵城鎮」。

衣索比亞軍方已揚言要對馬凱勒的TPLF領導階層發動「不開恩」的坦克攻擊，警告平民能逃就快逃，引發人權團體關切。

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch ）研究員貝德（Laetitia Bader）在推特（Twitter）表示：「把整座城市視為軍事目標不僅違法，也會被視為一種集體懲處的形式。」

已有超過4萬衣索比亞人往西逃到鄰國蘇丹。

外交消息來源今晚透露，聯合國安全理事會明天將針對泰格瑞省衝突首度召開會議，但明天的視訊會議不會對外公開，也不清楚是否會發布會後聲明。