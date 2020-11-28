立委王美惠霸氣甩豬腸！21歲「美腿辣照」曝光　網讚：很可以！

▲嘉義市立委王美惠的年輕美腿辣照曝光。（圖／翻攝自立法委員 王美惠 臉書）



記者林彥臣／綜合報導

嘉義市立委王美惠日前在立法院，一女當關霸氣鎮守發言台，噴了滿臉內臟渣也要護衛蘇貞昌上台發言，加上7月時也曾經破防「金門女戰神」陳玉珍，從此讓王美惠「嘉義女戰神」的形象深植人心，不過她也曾經在臉書上 公布自己21歲時的美腿辣照，跟現在霸氣的形象大相逕庭。

▲左邊是王美惠1986年21歲的照片，右邊是2020年55歲的照片。（圖／翻攝自立法委員 王美惠 臉書）



王美惠響應之前的臉書「改變挑戰（#howmuchhaveyouchangedchallenge）」，發表一張1986年自己21歲的照片，當時的王美惠穿著短褲，露出修長美腿，靠一部「皇家達可達」機車旁。2020年的則是騎著機車上，穿梭在選區的大街小巷之間。

▲王美惠7月還「破防」陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）



對比兩張照片連王美惠自己也自嘲，「只能說，歲月真的是把殺豬刀，怕。」

▲王美惠一女當關，霸氣護衛蘇貞昌上台發言。（圖／記者林敬旻攝）



網友留言表示，「從仙氣變成霸氣，還是要給讚！」、「這可愛得很可以」、「原來立委年輕時也是女神」、「王委員變得雄壯威武才可堪重任」、「職業傷害了吧」。

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