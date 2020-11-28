健保費率漲「兩案併陳」由陳時中拍版！將於下週一開會研商

▲衛福部長陳時中出席台灣教授協會30週年感恩餐會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部健保會昨（27）日上午召開臨時會議討論110年健保費率，最後採4.97%、5.47%~5.52%版本兩案併陳，交由衛福部長陳時中拍版決定。陳時中今（28）日表示，消費者、醫療供給者兩方各有自己立場，如何取得折衷，會於週一召開會議研析。

依據《健保法》規定，若健保安全準備金低於1.5個月，就須重新檢討費率，健保費率在105年從4.91%調降到4.69%後，原本穩健的財務首度出現收支反超，今年底短絀金額高達676億，安全準備金也無法維持1個月以上支應，上午健保會中，委員也達成調漲共識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而健保會與會委員30人中有18人支持4.97%方案、12人支持5.47%~5.52%方案，因均未過半，加上考量景氣受新冠肺炎影響，於是採兩案併陳方式報請衛福部裁決。

▲▼健保費率調漲單身(上)及一家三口（下）試算。（圖／曾梓倩、陳昱璇製表）



陳時中28日出席台灣教授協會30週年感恩餐會受訪表示，能理解兩方各有自己立場，以消費者端代表主張的4.97%，主要是認為顧及經濟、負擔減輕，不過這樣財務規劃約在1年平衡，時間維持「有點短」。

陳時中也說，不是不理解現在因為疫情關係，台灣經濟情況雖好但有點兩極化，有的人情況好，但也有人處於比較辛苦的狀況；而且費率調整是影響全部人，如何讓弱勢者獲得保護，又讓財務平衡，這要思考。

至於醫療供給端，陳時中說，他們傾向長期財務規劃，提出5.47%~5.52%，基本上是3年2個月的財務平衡。醫界本身是醫療提供者，會關心醫療發展是否對全民有利，畢竟全民健保是全民健康守護網，醫療發展也要考量進去。

陳時中表示，兩方案要如何取得折衷，會馬上召集相關會議，週一召開，看醫界、消費者代表提出相關理由，進行研析。