桃園男當鋪借1萬無力還　遭「私刑專車」強擄海扁...搏命跳車逃

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子日前向八德區某當鋪借款1萬元，因遲未還款26日晚間被當鋪鄧姓、賴姓男子堵到，強押上車欲押回當鋪，楊男在車上慘遭痛毆，後來趁隙跳車逃離報警求救，八德警分局快打部隊趕往當鋪，將涉案的鄧、賴等人帶回偵訊，訊後依重利、妨害自由與傷害罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園楊男向當鋪借1萬元未還遭強押上車海扁，楊男在被押回當鋪途中跳車脫困報警，八德警方趕往偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園楊男向當鋪借1萬元未還遭強押上車海扁，八德警方到場偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，楊姓男子今年透過網路向位於八德區某當鋪借款1萬元，但因遲未還款引發當鋪不滿，26日晚間當鋪鄧姓員工約出楊男討論還款事宜，雙方約在桃園區某超商碰面，楊男卻遭鄧、賴姓員工強押上車，上車後，鄧、賴等人對楊飽以老拳毆打踢踹，導致楊身體多處成傷，楊男被押送時趁隙跳車脫逃，隨即向八德警分局報案。

▲桃園楊男向當鋪借1萬元未還遭強押上車海扁，八德警方據報到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方據報後啟動快打機制，由分局長陳百祿率領偵查隊、大安派出所、四維派出所逾20名警力趕赴當鋪，楊男指認遭鄧男等人毆打成傷，警方現場確認無誤後將鄧、賴等人帶回警局偵辦，偵訊後警方依妨害自由、重利與傷害等罪嫌將鄧、賴等男子移送桃檢偵辦。

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