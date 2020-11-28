家人對愛妻不滿！老實夫帶兒女驗DNA「幫她證清白」　結果超崩潰

▲家人覺得妻子愛打扮，懷疑孩子不是親生的。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

長沙一老實人夫近日帶著一雙兒女做親子鑑定，話語不多的他表示，自己根本不懷疑孩子的身分，只是家人對妻子有一些不滿，為打消家人疑慮，他才決定讓 DNA檢測讓家人放心。沒想到，檢查結果震驚鑑定中心，工作人員也稱第一次見。拿到報告後，人夫面露難色。

據《瀟湘晨報》報導，近日，李姓男子帶著4歲兒子，來到湖南省芙蓉司法鑑定中心，要求對其與兒子之間是否有親生血緣關係進行鑑定。

話語不多的李男透露，家人認為自己太老實，只知道在外賺錢，而妻子愛打牌、喜好打扮、朋友多而廣，「4歲兒子到底是誰的讓家人隱隱不安！」為打消家人疑慮，他決定做DNA。

一周左右，DNA結果顯示，李男與兒子之間多處基因座不存在遺傳規律，二人之間存在大半以上完全不相同的基因，也就是兒子並不是親生。拿到結果的李男，一聲不吭轉身離開鑑定中心。

4天之後，李男攜帶7歲女孩再次來到湖南省芙蓉司法鑑定中心，請求對女兒是否是自己親生做出判定。湖南省芙蓉司法鑑定中心表示，自實行親子鑑定以來，發現一名孩子不是親生並不少見，但都不是的至今還沒遇上過。

5個工作日後，DNA結果顯示，女兒與李男也不符合。這著實讓鑑定人嚇了一跳，立馬對父女二人重新進行一次檢測，最後檢測結果與前次相同。李男拿著鑑定報告面色凝重，表示將對妻子提起訴訟，追究對方法律責任！

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