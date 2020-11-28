空軍廣播電台爆料8共機投誠？　兩岸「經典假新聞」曝光

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記者曾俊豪／台北報導

空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，對岸網路卻流傳蔣正志已安全降落於廈門機場，儘管是假消息，仍引起輿論譁然。事實上，早年兩岸對峙時，「假新聞」更是滿天飛舞，像是八二三炮戰期間，空軍廣播電台報導有8架米格機向我方投誠，結果這則「軍方認證」的報導，事後也證實只是假消息。

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資深媒體人老譚在《譚兵讀武》最新一集網路節目中提到，八二三發生時，台灣方面還是有點緊張，由於當時沒有網路，大家只能守在收音機前收聽即時新聞，「8月26日中午，台北突然有消息傳出，有有8架中共米格機前來投誠，2架降落在北部某空軍基地，空軍廣播電臺用興奮的語氣報導好消息。」

他指出，消息曝光後，報紙便四處發送「號外」，各地都在燃放爆竹、民眾奔相走告，「當天晚報還用特大的字體報導，標題是『大陸匪幫崩潰前奏，共匪米格機八架，今集體起義來歸，兩架於十三時降落，其餘六架正降落中，權威方面今中午作此透露。」

▲投誠的假新聞引起媒體報導。（圖／翻攝Youtube《譚兵讀武》）

儘管報紙標題下的極為聳動，但新聞擴散後，當時的國防部發言人柳鶴圖少將就出面闢謠，還下令查處空軍廣播電台，最終查出三個版本的由來，包含國防部官方版本、民間版本以及空軍電台新聞官的說法。

老譚解釋，三種版本包含漁民將我軍返程的軍機誤認是米格機、機場地勤誤認美軍軍機是米格機、甚至連馬公一家麵店的老闆，跟朋友分享我軍擊落米格機的新聞後，8架軍機還順利返程， 卻因此陰錯陽差，演變成8架共機前來投誠。

綜觀假新聞出現原因，老譚認為，很多時候是刻意的人為操作，甚至是網軍操作，但有時其背後是一種集體宣洩，特別是只要局勢緊張，或有一方處於弱勢就會有這種消息，「他們從群體聊天中，或自己關在家裡單獨想像，有意無意推論出的論點，這種精神嗎啡可以讓自己快樂。」

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▲軍方最終出面澄清新聞。（圖／翻攝Youtube《譚兵讀武》）