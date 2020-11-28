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「薪水變60K」活得更奢華？　他揭現實真相...網看完淚噴

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▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲月收6萬的生活大概是什麼樣子？男網友回應讓許多人淚推。（圖／記者張一中攝，示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

薪水多寡是否與生活品質成正比？有一位男網友就在批踢踢透露，以前薪水28K，早上買三粒飯糰分三餐吃，在台北租一間5坪套房一個月8500，每個月到月底剩約3000，現在薪水來到60K卻跟平常人的生活沒兩樣。該網友曝光生活的變化後，讓許多人看完淚推，「真男人」、「看著看著居然有洋蔥」。

該名網友表示，薪水變成60K後，在台中一樣租房，雖然不用吃得那麼拘謹，一餐可以吃個近百元，但開銷變動較多的就是保險，家裡多了老婆跟小孩，一個月保費要交快一萬，太太目前在家帶小孩；房子月租金比以前貴5000，其他都差不多。

關於生活日常開銷與穿著，該網友表示，衛生紙一樣預算6元/100抽，洗碗精一樣跟化工行買70元/4公升，黑色POLO衫一件200元，他一次買20件，每天都穿一樣的衣服搭配牛仔褲，襪子也是一次買20雙且都一樣的，這樣破了才不會湊不成對。

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▲▼鑽戒,結婚,新人,夫妻,情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲該男網友還說，把省下來的錢拿來換我太太的開心、孩子的未來比什麼都有價值。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

男網友還說，小朋友玩具大多是奶粉送的，家裡的書有九成都是跟圖書館借的，「他一樣開著1999年的K9老車，買costco的機油來換」，平時都去大創等大賣場採買日常用品或特價品，不然就是臉書有一些二手社團的福利品，剩下的錢就買太太跟小朋友喜歡的東西，每年都會趁著公司去日本參展時順便旅遊跟購物。

文末，該男網友表示，「對我來說一切簡單就好，可以把一切省下來的錢拿來換我太太的開心、孩子的未來，這些比什麼都有價值」。

許多人看完後都留言淚讚原PO，「超強」、「認真覺得很猛，也很認真生活，更應感激的是你太太」、「60k養一家真厲害」、「你最大的寶貝是家人」、「辛苦了，你是好爸爸」、「知足代表」。不過也有網友說，「你太太跟小孩這樣開心嗎」、「老婆為什麼不工作」。

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