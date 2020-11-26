薪水變2倍「60K能財富自由」？破10萬過來人嘆：吃布丁一樣舔上蓋

▲月薪從3萬提升到6萬，生活方式並沒有太大改變。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少社會新鮮人第一份工作薪水30K上下，如果月薪變成2倍來到60K會對生活造成什麼改變？一名網友指出，他最近薪水終於被加到6萬以上，但對他的消費習慣沒太大影響，好奇其他月收差不多的人都是過怎樣的生活？

原PO在PTT表示，經過幾年打拼後薪水來到6萬以上，和一開始的3萬相比已經多出一倍，但生活品質似乎沒因此提升，消費習慣也和過去沒差別，「唯一的改變以前一餐頂多花5、60，現在一餐可以吃到100以上」，想知道其他同樣月收6萬的人生活水平如何？

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▲網友認為至少月薪10萬以上，消費模式才會改變。（圖／取自免費圖庫negativespace）



網友回應，除非加到月薪破10萬，否則賺3萬跟賺6萬生活模式不會有什麼明顯差異，頂多就是吃東西比較不用看價錢，「跟3萬差不多，到9萬時也一樣，頂多可以吃比較好」、「老實說除非破10萬才有點感覺」、「我的經驗，沒啥差別，就可以多買一張兆豐這樣。」

過來人表示，多賺的那3萬基本上會存起來，或是做小額投資，很難對生活起太大改變，「戶頭數字累積比較快而已」、「我的月收入大概是兩倍，其實也沒特別奢華，布丁一樣舔上蓋」、「租房未婚，每個月過的舒服還可以存2-3萬」、「你再乘2也是差不多，只是發現存錢速度暴增。」