討不到薪水！工人爆氣鐵鎚拆房　影片曝光釣出「建築業黑暗面」

▲英國一名建築工人因為完工後未領到薪水，因此用鐵鎚破壞剛建好的房子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

一個名為「托尼，冷靜點！」的影片最近在影音平臺TikTok上爆紅。影片中，一位建築工人正站在金屬高架上，用鐵鎚敲破新建成建築物上的牆紙，憤怒地控訴承包商在他完成工程後，不願遵守約定付錢給他。影片最後可見，至少有3所房屋被毀，工地散落著一堆破碎牆紙。影片上傳後，點閱率瞬間飆破33.8萬。

綜合《每日郵報》和《每日星報》報導，一名憤怒的建築工人在威脅要起訴他的承包商同時，還用錘子撕毀建築物上的牆紙，讓圍觀的同事和工頭都傻眼了。這名憤怒的男子身著建築工地常見的熒光背心，背心上的字顯示著說一家在英國東部埃塞克斯郡（Essex）的建築公司。

在這位被稱為托尼的男子拆掉牆紙和外牆防水層的同時，可以聽到附近的另一個男人朝他大喊，「冷靜點，你在幹什麼？」托尼明顯地無視了這個問題，繼續破壞新房子。這時，另一個看起來是他老闆的男子走到了他面前，要他冷靜下來，並且放鬆一下。不過被激怒的托尼並不領情，還喊道，「我要起訴你！」

托尼剝掉一大塊奶油色的網狀物後將其扔在地上，然後走到下一間房子，再次重複破壞房子的行為。在工頭努力跟他交涉的同時，影片傳出一個蒼鏡人的聲音指出，托尼「沒有拿到錢」，暗指托尼會突然暴怒，是因為完工後沒有收到應得的薪水。影片最後可見，至少有3所新房屋被毀，被破壞的建築材料也被撒了一地。

這段影片被上傳到TikTok後，瞬間收穫超過33.8萬的點閱率，許多人都站在托尼一邊支持他，一個評論指出，「繼續為自己抗爭吧，托尼。我也曾這麼做，給整幢房子裝上電線後，我把沒拿到錢的東西都剪掉了。」另一個人補充道，他為托尼的行為感到興奮，因為建築業很多大型承包商不給員工和分包商發工資。

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