「單車極限活動」今登場！路線串連4大水庫　騎一趟順便玩一圈

▲西拉雅單車極限活動今明兩天展開。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處於今、明兩日在官田遊客中心舉辦「2020西拉雅玩水酷~水庫騎跡」200K/300K單車極限活動，該路線串連了4大水庫、台3線、175咖啡公路等地，除可騎乘自行車運動外，還可順便遊玩周遭景點。

觀光局表示，西拉雅國家風景區轄區內擁有多座水庫，每個水庫各有著不同的人文、歷史與意涵，包含了孕育臺灣農業主要產區的嘉南大圳-烏山頭水庫、與糖業緊密相關的尖山埤水庫、臺灣蓄水量最大的曾文水庫和臺灣首座稍具規模的虎頭埤水庫等。

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觀光局指出，旅客在走訪烏山頭水庫不僅能於園區內戲水、露營、烤肉等，閒暇之餘還能到附近的八田與一紀念園區，欣賞日式宿舍建築、體驗和菓子、穿浴衣和聆聽古琴，亦可以前往今年8月新開幕的官田遊客中心走走。

▲▼西拉雅單車極限活動今明兩天展開，路線沿途風景優美。（圖／觀光局提供）

觀光局強調，說到尖山埤水庫，絕對不能忘記以湖光山色著名的台糖尖山埤江南渡假村，於區內彷彿置身於山水油墨畫中，觀賞著古色古香的絕世美景，令人如痴如醉。

曾文水庫的觀光遊艇是讓民眾與大自然親近的最佳選擇，沿著湖畔遊繞一回便能知曉水庫之遼闊，並透過解說員向大家介紹水庫的生態與風景，除此之外一定要前往山豬島及全臺唯一合法釣魚平台，觀看可愛山豬、體驗姜太公釣魚及欣賞老鷹叼食的互動活動。

▲▼西拉雅單車極限活動今明兩天展開，路線串連四大水庫。（圖／觀光局提供）



有著小日月潭之稱的虎頭埤水庫是少數園區內同時擁有花景、歷史遺跡、山林、環山步道與水上行舟的水庫，更被選為南瀛八大景之一，詩情畫意的美麗景色，是許多人走訪這的主要原因。

民眾更不能錯過日落的賞景時刻，千變萬化的場景浮印在清澈的湖畔上，如此畫面令人難以忘懷。距離虎頭埤約10分鐘車程的新化老街，除了巴洛克式的特色建築，還有林立滿街的在地美食，也是不容錯過的必訪景點。