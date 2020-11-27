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乞丐搶母、性侵妻！他失控拿錘子怒尻分屍...警意外破「案中案」

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▲▼警追30年前命案兇手，意外查出另一起兇殺案。（圖／翻攝微博）

▲警追30年前命案兇手，意外查出另一起兇殺案。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸安徽省近日破獲一起案中案！30年前曾殺妻子全家的凌姓男子，逃亡後當了乞丐，期間遇到熊姓男子一家人，被收留後竟與熊男母親再婚。更誇張的是，20年後待熊男結婚生子，凌男竟還強姦對方妻子，並動手打小孩。忍無可忍的熊男，最後將凌男滅口並分屍棄於山區。

據《澎湃新聞》報導，案件回溯到1990年6月4日凌晨，含山縣警方接獲民眾報案，表示當地席姓女子全家被殺光。經調查，警方認為席女的前夫凌男有重大嫌疑；隨後在凌男家中搜查出多件沾著血跡的證物，並確定凌男是兇手，但人卻早已消失。直到30年後，這起懸案才有了新線索。

今年10月中旬，警方透過實地走訪和偵查技術，發現凌男的行蹤於2014年以前在浙江省義烏市出現過。警方調查得知，被通緝的凌男曾冒充江西上饒籍熊男父親的身份，並與繼子熊男以及兒媳、孫子生活在一起。不過，2014年時凌男又「人間蒸發」，熊男妻子也離家出走，熊男與母親和兒子則離開了義烏市。

警方2020年將熊男帶回問話，對方才坦承已於2014年將凌男殺害，並分屍棄山。熊男供稱，1990年年末，他們收留了當乞丐的凌男，沒想到對方很快露出真面目，娶了他母親還帶到義烏打工。誇張的是，熊男20多年後結婚生子，凌男竟強姦他的妻子。

性格懦弱的熊男當時選擇忍氣吞聲，直到某一天晚上吃飯時，凌男竟動手打小孩，這讓他的理智線瞬間斷掉，趁對方睡著後，用錘子殺害並分屍掩埋在深山。

6年後才被逮捕到案的熊男，想了好久才想起棄屍地點，最後警方於11月11日挖出被編織袋、塑膠袋層層包裹的屍骸。經法醫鑑定，確定屍體就是凌男，這才破獲30年前的懸案。而熊男則依法送辦。

▲▼警追30年前命案兇手，意外查出另一起兇殺案。（圖／翻攝微博）

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