徐乃麟被控「米蘭苑」豪宅成賭場...女友進駐　怒告爆料女反吃敗

▲徐乃麟被楊女爆料涉資助自家豪宅開賭場、有女朋友，氣炸怒告楊女誹謗，但檢方以罪證不足，將她不起訴。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

徐乃麟於台北市內湖購入價值近8千萬元豪宅「米蘭苑」，先前出租給綽號「圓圓姊」的楊強蓉，但2016年間豪宅卻變成賭場，楊女還在豪宅內詐賭，受害人是同住豪宅裡女友人「Vivi」董子綺，她因此輸了3800萬元，全案爆發後，楊女涉惡意散布徐乃麟為詐賭事件幕後老闆，更爆料給週刊，徐乃麟氣得告楊女誹謗；但台北地檢署調查後，認定罪證不足，不起訴。

不起訴指出，楊女於2019年4月17日向某週刊不實指稱，徐乃麟協助董姓女子經營賭場、參與賭局，開立支票、典當鑽錶及名牌包幫董女籌賭場資金，且和董女是男女朋友。因此該週刊依照楊女提供內容報導稱「徐乃麟從頭到尾包幫董女籌賭場資金，涉入程度極深」。

楊女甚至說，她抝不過董女的遊說才會決定承租徐乃麟房子，董女甚至還和徐乃麟一起挑家具，在賭場第二天開幕興高采烈在豪宅裡打麻將等等，加上該週刊提到楊強蓉加碼爆料徐乃麟都對外表示和董女不熟，不過她親耳聽見董女自稱徐就是她的「男朋友」。徐認為，這些不實報導嚴重毀損他名譽，憤而對楊女提告誹謗。

楊女堅詞否認犯行，辯稱是徐乃麟告訴她名牌包及鑽錶是他朋友的，也是他拿給董女讓她去當鋪當的，她不知道典當所得是不是為了賭場所需資金，也不知道徐乃麟交付名牌包及鑽錶給董女用途為何？她只知道董女缺錢，是董女跟她說賭場軋票的。

經檢警查徐乃麟確實有將總金額4000萬的數十張支票借給董女使用，再加上楊女提出一名蔡姓友人和該豪宅保全的對話紀錄。紀錄提到保全曾向蔡姓友人提「這個上禮拜喔，他們搬進來這裡，搬一個麻將桌，搬了幾個沙發，那時候我就知道他是徐乃麟，因為徐之前幾乎每天來，我們還幫忙幫麻將桌上去」。

不僅如此楊女也拿出徐乃麟和另位李姓友人對話錄音，李姓友人問徐乃麟和董女是什麼關係？徐則回：「怎樣呢？她是我的馬子，我睡過她，我幫她怎樣呢？關你屁事啊，他馬的。」徐乃麟也承認這些對話，不過他強調是「氣話」而已。因此檢察官認為，楊女認為董女與徐乃麟是男女朋友關係，其來有自。

檢方認為，根據楊女提供對話錄音等證據，尚難認定她對徐乃麟主觀上有妨害名譽的惡意，以罪嫌不足不起訴。

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