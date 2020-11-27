4個漂浮的黑點靠近！　陸漁船援救我海研中心人員照片曝光

▲陸籍漁船利用船上的泡沫浮球和繩索進行救援。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

國家海洋研究中心4名人員19日於澎湖海域執行水下作業時一度失聯，被碰巧經過的陸籍漁船救起，後交由我海巡警艇載回馬公隔離。救援過程今（27）日首度對外曝光，編號閩東漁62206的漁船行經澎湖外海時，船長佘慶水發現遠處有4個漂浮的黑點向漁船靠近，判斷可能有落水人員，立即駕駛漁船靠近，經過一個多小時的救援，最終將4名落水人員救上船。

▲4名我國家海洋研究中心的研究人員19日潛水失聯後，被陸籍漁船救起。（圖／大陸國台辦提供）

由於當時該海域風浪較大，佘慶水組織船員，藉由拋出船上的泡沫浮球和繩索搭救，過程險象環生。救起4人後，佘慶水先提供熱水保暖並準備熱飯熱菜讓4人補充體力，同時，佘慶水透過微信聯繫台灣友人，請台灣友人通知海巡署，海巡署救援船艦於當日17時30分左右抵達該海域，將4人接回。

據了解，在海上漂浮的4人為我國家海洋研究中心人員，當時於澎湖七美西南方海域執行生態調查任務，其中4人（包含1名助理、3名委外潛水人員）潛水後便失聯，海巡署也隨即組織船隊前往該海域搜救。

▲國家海洋研究中心4人執行水下作業時失聯，海巡出動搜救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

佘慶水表示，當下與4人了解情況後得知，落水人員因受潮流影響，與母船失去聯繫，在海上漂流長達6-7小時。救援任務結束後，根據防疫規定，閩東漁62206船在海上進行自我隔離，目前沒有船員發生發燒、咳嗽等症狀，待隔離滿14天後，漁船再行進港。

此外，由海巡PP-5053艇接駁回馬公的落水4人，則是交由疾管局接送至隔離處，依法隔離14天。