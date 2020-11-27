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台灣中油加入「奉茶行動」力挺減塑　帶上環保杯、打開APP　體驗科技奉茶的人情味

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▲▼「台灣中油給您奉茶」活動啟動儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲「台灣中油給您奉茶行動」今（27）日正式啟動。左起：CircuPlus執行長黃暐程、台灣中油副總經理黃仁弘、國營事業委員會發言人胡文中、台灣中油總經理李順欽、台灣中油董事長歐嘉瑞、行政院環保署水保處處長吳盛忠、台灣中油發言人張瑞宗、台灣石油工會第二分會常務理事許宗宏。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／台北報導

全民減塑、邁向綠色生活已成趨勢，台灣中油公司攜手投入「台灣中油給您奉茶行動」綠色生活方案，以具體行動支持環保減塑理念，即日起將在全台50處據點包括加油站、行政辦公大樓等奉茶，提供民眾自行裝取飲用，可透過「奉茶APP」查詢周遭奉茶地點，更可累積點數兌換多樣好禮，透過環保理念、傳統文化與科技的結合，呼籲更多人一起加入「不塑之客」的行列。今日台灣中油公司舉行「台灣中油給您奉茶」啟動儀式，成為首個支持奉茶行動的國營企業，別具意義。

▲▼「台灣中油給您奉茶」活動啟動儀式。（圖／記者黃克翔攝）

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▲青青鼓隊太鼓表演揭開序幕。

▲▼「台灣中油給您奉茶」活動啟動儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣中油董事長歐嘉瑞上台致詞，期許中油未來能增加更多奉茶據點，響應環保減塑政策。

▲▼「台灣中油給您奉茶」活動啟動儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣中油董事長歐嘉瑞親自為在場嘉賓奉茶。

「台灣中油給您奉茶」啟動儀式由積極參與社區及公益演出的樂齡團體「青青鼓隊」揭開序幕，活力十足的太鼓表演炒熱現場氣氛，令人拍手叫好。台灣中油董事長歐嘉瑞也上台致詞，歐嘉瑞表示：「啟動新的環保生活，對中油公司來講是一個核心價值，台灣中油每年都不斷推動環境保護及減碳工作，以往多是淨灘、淨水，今年配合環保署政策，從減碳奉茶開始，以環保為核心的中油公司，持續不斷努力正是該有的作為。」台灣中油公司也獲得TCSA台灣企業永續獎九項肯定，包含永續企業、社會共融、氣候領袖、永續水管理、循環經濟⋯⋯等，在在顯示出台灣中油公司對環境保護、生態永續發展的企業社會責任，歐嘉瑞指出，目前全台有50處奉茶據點，未來也將繼續增加，推廣至風景區和近郊，提供民眾及單車騎士裝水解渴之用，而奉茶源自於台灣人的好客精神，亦充份展現中油精緻服務、以客為尊的服務理念及人情味。

▲▼「台灣中油給您奉茶」活動啟動儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲CircuPlus執行長黃暐程。

這項奉茶活動與社會企業「CircuPlus」合作，CircuPlus執行長黃暐程亦到場分享自己的行動歷程，曾擔任海洋志工的他，帶領民眾淨灘時永遠有撿不完的塑膠瓶，讓他決定找出一種「更有趣的喝水方式」，於是開發了「奉茶APP」，延續台灣古早的暖心文化，也利用科技從源頭執行減塑，黃暐程表示：「感謝環保署與扮演台灣發展重要推手的中油一起響應行動。」並期許能用「喝水」讓世界看見台灣。

▲▼「台灣中油給您奉茶」活動啟動儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院環境保護署水質保護處處長吳盛忠。

行政院環境保護署水質保護處處長吳盛忠致詞時提到，中油一直以來致力於環境保護和顧客服務、企業形象相當正向，民眾的感受度也深，「得到永續獎是應該的。」而此次中油加入奉茶行列，更是對社會有所貢獻的行動，「現在很多人出門都會自己帶環保杯裝茶水出門，可是喝完之後不知道第二杯茶要到哪裡拿。」全台現在已經有七千多個奉茶據點，吳盛忠指出未來目標將推展至一萬兩千個據點，讓這項科技奉茶文化可以更佳普及。

▲▼「台灣中油給您奉茶」活動啟動儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼「台灣中油給您奉茶」活動啟動儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲下載奉茶APP即可查詢周邊奉茶地點，打卡集點還可至合作店家兌換商品。

台灣中油表示，「奉茶行動」主要目的即是減少資源浪費，以簡單的方式鼓勵民眾落實環保，透過減塑行動減少台灣的碳排放量，讓環保成為全民皆可參與的日常行為，只要帶著一個環保杯、打開「奉茶APP」搜尋台灣中油奉茶點，就能響應環保，全民皆可成為「不塑之客」。

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