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打造全台第一！台東夜市環保設備補好補滿　業者拼勁感動饒慶鈴

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▲▼縣長饒慶鈴親自撥交環保餐具及設備給台東觀光夜市促進會及業者。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴親自撥交環保餐具及設備給台東觀光夜市促進會及業者。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

推動環保減塑，台東縣政府18日晚間特地在台東觀光夜市營業前舉行環保夜市新增設備撥交典禮，由縣長饒慶鈴親自主持，撥交環保餐具等設備給台東觀光夜市促進會及業者，也特別邀請縣議員、當地文化里里長宋明軒等一同出席見證，希望大家逛夜市自備餐具或購物袋，一起響應做環保。

▲▼縣長饒慶鈴親自撥交環保餐具及設備給台東觀光夜市促進會及業者。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東觀光夜市是位在市區最繁忙的街道上，每週四至六營業，雖不算像一般其他外縣市每天固定地點及時間營業的夜市，但台東觀光夜市一路走來非常認真且辛苦，業者們努力打造希望能夠成為全台第一名的觀光夜市，饒慶鈴表示，除了營業備料及結束後的清理，還要拼命寫計畫爭取經費，看到理監事及業者艱辛走過來，讓她很感動。

▲▼縣長饒慶鈴親自撥交環保餐具及設備給台東觀光夜市促進會及業者。（圖／台東縣政府提供，下同）

攤商提供試吃皆使用環保餐具。

台東觀光夜市成為全台東首處環保示範夜市，縣府環保局輔導夜市協會透過設置資源回收桶，讓民眾在逛夜市同時也可隨手做好垃圾分類，同時也協助部分店家裝設油水分離槽能防止含油污廢水進入水溝設施，改善水溝油泥堆積保護水環境，提供夜市高壓清洗機有助於清洗夜市營業後柏油路面髒污，加強夜市環境整潔及美化，歡迎大家一起來逛逛剛獲得經濟部評鑑二星優良市集的台東觀光夜市，同時響應逛夜市做環保，共同守護環境衛生。

▲▼縣長饒慶鈴親自撥交環保餐具及設備給台東觀光夜市促進會及業者。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東觀光夜市促進會賴美月理事長指出，配合減塑政策，60多家餐飲攤商均不主動提供塑膠袋。

台東觀光夜市促進會賴美月理事長指出，促進會配合環保示範夜市推出減塑措施，60多家餐飲攤商均樂意不主動提供塑膠袋，還加碼推動環保做公益，消費者購買塑膠袋的費用，促進會將捐給創世基金會幫助植物人，達到垃圾減量及做愛心的成效，歡迎大家一起來逛全台東首處環保示範夜市。

環保局說，逛夜市吃小吃，是許多人的日常，夜市每個晚上可以產出十分可觀的垃圾量，為提供鄉親及遊客舒適又環保的夜市環境，環保局積極向行政院環境保護署申請補助經費，讓夜市在使用重複性清洗餐具、資源回收桶、高壓沖洗機和油水分離槽等環保作為上更加提升，如果逛夜市還可加入環保作為，更可大大減低對環境可能造成的負擔。

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