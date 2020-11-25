響應環保減塑　成美文化園加入「奉茶」App重現人情味

▲2012年成美文化園開放時，就已經推廣「奉茶文化」。

圖、文／成美文化園區提供

傳統農村社會時代，大家會在農田邊或是路邊樹蔭下擺一壺茶，讓在烈日下耕作的農人或路人飲用，這份心意透過茶水變為濃濃人情味的「奉茶文化」。隨時代變遷，塑膠瓶裝水隨處可買，但也造成資源過度耗用。民間團體開發「奉茶（Water refill map）」App，整合飲水站點，方便民眾隨時查找，位於彰化縣永靖鄉的成美文化園也於今年10月加入，響應減塑環保、重現奉茶文化。

成美文化園表示，早在2012年開放時，園內就已經開始推廣奉茶文化，將茶壺、陶瓷小白杯擺在成美公堂內，讓來訪的遊客喝上一口熱茶，遊客較多時，每天可奉上500杯。由於新冠肺炎疫情，今年2月起改在幸福大廳設置飲水機，因為疫情及環保關係不提供杯子，遊客只需攜帶水壺裝水，就能延續奉茶文化，還能響應環保署減塑運動。

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▲成美文化園的「幸福大廳」為奉茶站，民眾只要攜帶水壺就能免費喝水。

現今奉茶文化已經式微，雖然瓶裝水四處可買，但生產塑膠耗費地球能源外，還會造成污染，並不環保。民間團體CircuPlus（循環經濟創業生態系社群）開發「奉茶」App，整合提供飲水站點，民眾除可快速找到離自己最近的奉茶站、飲水機，每月使用它取水達10日（含）以上者，還可獲環保署綠色生活綠點，在合作通路商店購物時折抵現金。

成美文化園占地3.5公頃，有著「枯山水庭」、「白砂青松庭」、「瀑布」、「天然畫框」、「池庭」等5大看點，貌似日本名園之一的「兼六園」，被網友封為「台版兼六園」。園內的「成美公堂」是頂新集團魏家古厝，原本老舊失修，後代子孫、頂新和德文教基金會創辦人魏應充為傳承文化資產，特別請來國寶級匠師修復原貌。彰化縣政府登錄成美公堂為歷史建築，也有學者譽為台灣20大名宅。成美園一直以「聯合國教科文組織（UNESCO）亞太文化資產保存獎」為營運目標，期待透過發揚傳統工藝與文化，打造一鄉一企業的地方創生典範。

▲「奉茶」App能找到離自己最近的奉茶站，還可集點數折現金。

成美文化園鄰近76快速道路，台中、南投的遊客往返只需30分鐘，園區附設免費停車場，另提供輪椅，旅遊環境友善，贊助購買當地小農盆栽200元即可入園參觀，民眾在今年底前可搭配使用振興3倍券、藝Fun券。每天早上9時至下午5時開放參觀，週六、日上午10時半、下午2時半各有一場免費導覽，網址：https://www.cmcp1885.com/。

▼成美文化園的「和園」有著「枯山水庭」、「白砂青松庭」、「瀑布」、「天然畫框」、「池庭」等五大看點。