杜絕「洋垃圾」　陸明年全面禁止固體廢物進口

▲中國拒絕接受洋垃圾進口。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳政錄／綜合報導

為進一步杜絕「洋垃圾」，大陸四部門近日發布《關於全面禁止進口固體廢物有關事項的公告》，自2021年1月1日起，全面禁止固體廢物進口申請。官方表示，這是保護生態環境安全、人民群眾身體健康的一項重要制度改革。

該公告由大陸生態環境部、商務部、發展改革委、海關總署聯合發布。內容明定，大陸生態環境部將不再審批、發放限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證。

《公告》規定，對於海關特殊監管區域和保稅監管場所內單位產生的未復運出境的固體廢物、海關特殊監管區域、保稅監管場所外展開保稅維修和再製造業務單位生產作業過程中，產生的未復運出境的固體廢物，均需按照國內固體廢物相關規定進行管理。

為「推動形成綠色發展方式和生活方式、保護生態環境安全和人民群眾身體健康」，大陸官方首先於2017年7月，由國務院發布《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，縮減進口量；2018年，進一步提出指導意見、修訂管理目錄，陸續禁止廢五金類、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業來源廢塑料等32個品種固體廢物進口。

《澎湃新聞》報導，四部委25日發布，全面禁止固體廢物進口的公告，主要是基於今年4月，大陸全國人大常委會通過《固體廢物污染環境防治法》（簡稱《固廢法》）後，國家逐步實現固體廢物零進口政策。

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