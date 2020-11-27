中國東盟博覽會　習近平：希望RCEP盡早生效

▲中國國家主席習近平在第十七屆中國－東盟博覽會和中國－東盟商務與投資峰會開幕式上致辭。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

第十七屆中國－東盟（東協）博覽會27日在廣西南寧開幕，中共總書記習近平透過視訊致詞表示，要與東協國家建設更為緊密的「命運共同體」，包括提升戰略互信、經貿合作、科技合作、抗疫合作等，中方希望《區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）》儘早生效。

習近平表示，當今世界正在經歷百年未有之大變局，中方視東協為周邊外交優先方向，和高質量共建「一帶一路」重點地區，願持續推進各領域合作。

▲15成員國日前完成RCEP簽署。（圖／路透）

他表示，要與東協國家提升戰略互信，深入對接發展規劃；提升經貿合作，加快地區經濟全面復甦；提昇科技創新，深化數位經濟合作；提升抗疫合作，強化公共衛生能力建設。

習近平說，中方希望《區域全面經濟夥伴關係協定》儘早生效。暢通貿易、促進投資，相互開放市場，推動產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合；在確保疫情防控前提下，採取措施便利人員往來和貨物流通，推動瀾湄合作、中國－東協東部增長區合作。

習近平強調，明年中國將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。中國將堅定不移擴大對外開放，中國和東協合作空間將更為廣闊。

《區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）》於15日簽署，整體關稅廢除率達91%，現行成員國為東協（ASEAN）10國，加上中國大陸、日本、南韓、澳洲及紐西蘭（印度中途退出），佔全球近三分之一的人口，全球GDP約三分之一，預計一到兩年內生效。前述的東協10國，為印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸、越南。

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