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【廣編】台灣烘焙職人出招豔驚四座　祭出法國人口服心服的暖心甜品

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【廣編特輯】

▲▼ 伊思尼

圖、文／元寶食品提供

由元寶食品與法國精品奶油依思尼(Isigny Ste-Mère)、橙品手作共同主辦的「依思尼職人盃國王派競賽」，經過精彩的首輪初賽，近百名專業烘焙職人競逐後選出最後25名入圍決賽，並於本日(11月17日)選出優勝作品。

25入選的名單中，各個身懷絕技、臥虎藏龍，有精緻西點甜品小店、五星級飯店西點主廚甚至多為專業烘焙競賽常勝軍；而選手們所帶來象徵法國新年傳統美食的國王派，提供五位清一色法國人專業評審團，現場並就外觀、口感以及技術等作為標準評選，當場選出優勝作品。台灣烘焙職人的純熟技藝，讓法國人先口服再心服，也為即將到來的聖誕新年假期，迎來消費者更為期待的暖心甜蜜食物。

法國在臺協會 熱情力薦傳統的年節暖心美食

只要是法國人，對於新年期間重要的聚會，絕對不能缺少「國王派」，除了歷史、宗教信仰外，新年期間家人好友們團聚分享節慶喜悅，一同享用國王派，期待為新的一年帶來更多好運！製作時會在派中放入小瓷偶，吃到的人將會獲得一整年的好運。

國王派的外型，正也符合我們東方人年節「團圓、豐盛」的意象：圓形金黃焦糖色的可口派皮，放射狀優美滑順的線條紋路，意味著古代慶祝太陽重生的傳統的印記！ 正因如此，國王派製作相當繁複、費工象徵著製作者無限的用心與祝福，其中一位參賽者提到：「光是生派就要花許多時間製作，歷時三天的生派製程到最後……一片生派僅厚度0.3cm就已經有244層，而一個國王派除了中間包覆柔軟的法式杏仁餡以外還有上下兩張派皮包覆！也就是說一個國王派不分大小尺寸派都一樣擁有高達488層！！」 

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