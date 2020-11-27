喝養樂多「戳洞」or「撕開」？業者曝玄機：這樣喝才正確

▲日本業者公布養樂多正確喝法。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

實習記者高琳景／綜合報導

養樂多是許多人的童年滋味，酸酸甜甜的好味道讓人一開瓶就喝光。而養樂多的蓋子是用一張薄薄鋁箔紙做成，有些人喝時喜歡戳洞飲用，有些人則乾脆全部撕開。近日即有媒體調查喝養樂多是「撕開派」還是「戳洞派」，在網路上引發熱烈討論，養樂多業者也公布正確的開瓶方式。

根據日媒《Jタウンネット》報導，日前該媒體發布問券調查，日本人喝養樂多時，瓶蓋是「撕開派」還是「戳洞派」？市調時間從5月12日至11月24日，結果在3113的取樣結果中，「撕開派」占了71.6%，「戳洞派」占了24.3%，用其他方式喝的則占了4.1%。

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調查顯示，「撕開派」的網友大多認為「全部撕開比較衛生」、「這樣才能將其喝得一乾二淨」、「丟掉時也比較好做資源分類」。而「戳洞派」的網友則表示「瓶蓋不好撕，只好都用戳的」、「我經常用牙齒來戳開」、「撕開派的人好像很多？不過我是都用指甲戳洞啦」。

Jタウンネット隨後也將調查結果告知養樂多公司，並詢問業者，當初在生產養樂多時，是否有著「正確開法」。

對此，養樂多公司表示，他們會建議客人用「撕開」的方式來喝養樂多，並教民眾如何開啟鋁箔紙。業者指出，可先把邊緣的裙邊往上拉平整，這樣就會非常好撕。如果是用戳洞的方式，鋁箔紙可能會傷到手指甚至是嘴唇，就算用工具戳開，在喝的時候嘴唇跟舌頭也可能被刮到，因此不推薦大家使用戳洞的方式。