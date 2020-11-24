快訊／彰化市今晚「送肉粽」儀式！里長曝光路線：生人迴避

▲彰化先前舉行「送肉粽」儀式，旨在安撫民心，也盼亡者安息。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

彰化市今晚有「送肉粽」儀式，生人迴避！延平里里長陳雯嘉、民代薛志彬證實，市內24日晚間10點到12點舉行送鍾馗送吊煞科儀，稍早已公告儀式路線，提醒各位鄉親如非必要勿在外逗留，以防犯沖。

有當地民眾24日晚間在臉書社團「彰化人大小事」發文詢問，指稍早有公告「送肉粽」儀式路線，是否為真？事實上，延平里長陳雯嘉下午3點已在社團內證實，而市民代表薛志彬不久後也轉發相同公告，並公布儀式路線，提醒鄉親注意。

▲儀式前6小時消息曝光，有當地民眾上網詢問公告真實性。（圖／翻攝自臉書社團／彰化人大小事）

據悉，一名中年男子久病厭世，近日上吊尋短。為了安撫死者、安定鄰家人心，家屬舉辦「送肉粽」儀式，屆時貨車將載著上吊支撐物，途經大埔截水溝、中山路、中央路、中華西路，右轉果菜市場，再沿洋仔厝溝一路送至出海口，預計凌晨12點到12點半完成法事。

「送肉粽」是彰化沿海鄉鎮的喪葬習俗，又名送煞或喫麵線，傳說怕自縊的死者吊煞怨氣太重、會找替死鬼，所以須由當地廟宇舉辦法會、化解煞氣，將上吊用的繩索或支撐物送到海邊燒掉；之所以稱為「肉粽」，是因為端午節製作的肉粽多以細繩捆綁懸吊於牆上，以此暗喻「上吊」。

▼里長貼出公告，說明儀式路線。（圖／翻攝自臉書社團／彰化人大小事）

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