彰化達德商工12學生施打流感疫苗不適　手抖發燒5人住院

記者唐詠絮／彰化報導

彰化達德商工11月19日上午安排學生施打賽諾菲流感疫苗，中午就出現不舒服的有12人，其中有4名1年級學生(1男3女)出現手抖症狀，緊急送地區醫院再轉送大醫院治療，2天後還有1名3年級男學生有發燒及腹瀉等症狀，目前有1名手抖學生症狀減輕，已經出院觀察，其餘4名學生仍住院當中。

▲達德商工學生施打流感疫苗出現手抖症狀。（圖／記者唐詠絮攝）

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據衛生局副局長尚筱菁指出，109年11月19日達德商工校園接種流感疫苗。共12人出現不適。頭暈頭痛2人、眼皮腫(疑似過敏) 2人、發燒2人、想吐1人、手抖4人。經醫師診治，8人已回家休養。目前4人住院觀察，包括1名發燒，3名手抖。以上個案均於第一時間通報中央，並申請預防接種受害救濟。且經防疫醫師、小兒神經科醫師協助至醫院會診。

▲達德商工學生施打流感疫苗要簽同意書。（圖／記者唐詠絮攝）

據校方學務主任劉勝建指出，校方原本安排11月19日及20日安排全校2千多名學生施打流感疫苗，19日上午有720名學生陸續施打完畢後，中午便有學生出現不適等症狀後，先暫停施打，其中手抖的4名學生，目前仍在醫院治療。

劉勝建接著表示，其中手抖的4名學生，目前仍在醫院治療；20日下午有疾管署、衛生局及醫院醫師等單位都到醫院會診後開會，並認為這是極少數有副作用產生，目前也讓學生安心在醫院治療。

▲達德商工學務主任說明。（圖／記者唐詠絮攝）

住院學生家長對此表示，他的女兒目前就讀達德商工一年級，當天打完疫苗1小時後就出現嚴重手抖的症狀，而且雙手抖動的頻率相當的高，只有睡覺時才會停止，身為家長看得相當的心疼，在醫院住了6天，昨天已經先讓她出院，但依然沒有改變手抖的症狀，後續的治療也是一筆醫療支出，雖然衛生單位有允諾會補助，但會不會因此影響小孩的一生，相當的擔心，現在就只希望女兒能盡快恢復健康。

秀傳醫院表示， 19日經主治醫師小兒科吳宗樺主任會診神經科，仍無法判定病因，目前有一位學生已出院，其他4位也有進步，可以滑手機等，研判相關疫苗症狀應會在一周內改善，預期明後天應可以出院，返校上課。

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