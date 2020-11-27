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男人下半身思考佔8成！爆乳妹公開酒店實況：有人為「聞腳」框我

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▲小哥哥艾理到酒店訪問小姐。（影／翻攝自YouTube／小哥哥艾理）

記者崔子柔／綜合報導

常有人說「男人都是下半身思考的動物」，YouTuber「小哥哥艾理」日前就訪問了5位酒店小姐，雖然大部分人認同男人容易「精蟲衝腦」，但也提出不少特例，有的客人時間到就真的回家，或有些客人即使消費了也只要喝茶、聊天，還遇過有人只要「聞腳」。

小哥哥艾理的頻道常拍攝成人話題，他19日上傳的影片向5位酒店小姐詢問「覺得男生都是下半身思考的嗎」，大部分小姐都認為有「百分之80」，也有人說「6成以上，剩下的是沒表現出來」。

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有小姐指出，曾經有一位客人玩嗨了，在桌上丟了20萬現金要帶她走，她只能耐心安撫客人並無提供這種服務，再看他「尷尬地把20萬收起來」。不過也有酒店妹坦承，女生如果真的夠喜歡對方，「我會跟他說帶你回家」。

▲小哥哥艾理身邊有許多女性友人。（圖／翻攝自instagram／@avis__0207）

也有人透露，曾遇過客人點了10多位小姐，卻只坐在包廂裡喝茶，要小姐在旁邊做自己的事，或是客人只想「灌小姐酒」，沒有想做其他的事。

有小姐指出，曾遇過有特殊癖好的客人，點檯時就要求她先脫鞋子，看腳漂不漂亮，結果看到喜歡就直接舉起來要舔，「後來每次框我都是為了聞腳」，跟朋友來還要趁別人不注意的時候偷聞，讓艾理聽了也大開眼界。

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