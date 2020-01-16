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女生用交友軟體買可樂？網紅街頭實測帥臉釣女神羞回：我可以　下秒滑進摩鐵

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▲害羞！女孩用交友軟體「買可樂」？型男約她秒答應...直接送定情物。（影／ETtoday）

▲▼ 接訪實測女生會不會用交友軟體買可樂。

▲小哥哥艾理在逢甲夜市直接約到丹寧女神現場開房，讓網友都超級羨慕。（圖／翻攝自即新聞）

生活中心／綜合報導

請繼續往下閱讀...

現在還在用聯誼認識女生，太遜了吧？科技如此進步，從線上聊天室、論壇，到現在手機打開來交友軟題直接開滑，認識異性的管道超級多，但到底大家都「純聊天」，還是偶爾也會「蓋一下棉被」呢？以隨機街訪超辛辣18禁話題的小哥哥艾理又出擊啦！這次艾理來到逢甲夜市來找「有沒有女生會用交友軟體買可樂呢？」，還加碼直接現場約起來，讓網友看了直呼，「學到怎麼女生發展進一步關係的大招了！」、「現在女生都好開放！」。

▼許多女生都大方分享自己使用交友軟體的經驗。

▲▼ 接訪實測女生會不會用交友軟體買可樂。

小哥哥艾理直接在逢甲夜市街頭隨機找人，大家普遍都知道「買可樂」就是Making Love的意思。首先第一組朋友嘎寶、依依直接大方承認，在這任男朋友前有跟陌生人買過可樂，而且是用交友軟體，讓艾理聽了超興奮追問，那如果我約你們呢？依依害羞回應，「應該會吧」；第二位正妹顏顏反而沒有使用過，還認為一定要先認識，沒辦法跟陌生人發生關係；第三位榆蓁也一樣，再帥都不行，一定要先有初步認識才可以；而最後一位詩涵認為要有固定的，但面對帥氣的艾理她也羞回，「我可以」。

最後小哥哥艾理在服飾店外直接狙擊到一位外型姣好、穿著全身丹寧裝的女粉，一上前直接問，「我是Youtuber」，沒想到女粉直接回說，「我知道你，我看過」，艾理繼續追問，那如果我約你買可樂，原本女粉還拒絕說，「這樣不太好吧」，但一聽到會幫忙打碼，話鋒一轉尺度全開嬌嗔回應，「這樣可以！」讓艾理驚訝問你怎麼突然可以，只見女粉毫不害羞說，「你是我的菜啊」，讓現場火熱曖昧氣氛直衝天際。

▼小哥哥在服飾店外面直接抓到「丹寧女神」，居然願意直接跟他去蓋棉被。

▲▼ 接訪實測女生會不會用交友軟體買可樂。

身為男人說到就做到，兩個人直接牽著手走進摩鐵開始「深聊」，艾理開口就問，「你怎麼會想要跟我？」，丹寧女神直接回答，「因為我平常就有在玩交友軟體，要不然怎麼約？」尺度之大讓情場高手艾理也差點招架不住。女神直接大方分享自己平常都使用weTouch，還現場示範怎麼使用，除了一般交友軟體都有的「滑滑」功能外，weTouch還有一些特別功能，例如可以「找約會」，上面就有清楚標籤這個人有沒有要「買可樂」，讓艾理直呼，「真的很多人用這個找耶！」

▼丹寧女神現場分享自己平常都有在用交友軟體weTouch，滿多人會在上面找標明自己找的東西。

▲▼ 接訪實測女生會不會用交友軟體買可樂。

▲▼ 接訪實測女生會不會用交友軟體買可樂。

最後就到了最重要的「蓋棉被」時間，只見半小時後，艾理走出房間直接對著鏡頭掏出「定情信物」，讓他害羞直呼，「他怎麼送我這個東西！」。 但最後他也強調，大家如果有要買可樂，記得要保護好自己，然後影片純屬效果，絕對沒有真的跟丹寧女神「亂來」。

▼開完房間後，丹寧女神直接送了艾理「定情信物」，讓他爽翻天。

▲▼ 接訪實測女生會不會用交友軟體買可樂。

▲▼ 接訪實測女生會不會用交友軟體買可樂。

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