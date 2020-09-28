女生一晚要幾次？網紅街訪遇「一夜八次郎」：靠這「神物」就能很多次

▲小哥哥艾理又來到逢甲夜市，這次要來調查「女生覺得一晚幾次最剛好」卻意外發現「神物」。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

消費中心／綜合報導

持久、威猛，是大部分男性追求的「戰鬥力目標」，但究竟一夜七次郎只是神話，還是在現實生活中真有其人？以兩性議題街訪聞名的Youtuber小哥哥艾理這次深入逢甲夜市，用隨機方式調查「女生覺得一晚幾次最剛好」，還要加碼送好康，帶著瑪卡粉包要給受訪者，讓大家的夜晚變得更幸福漫長。

第一位剛從美國唸書回來的Maggie，在美國才交往第一任男友、沒有太多經驗的她透露，跟現任男友一晚差不多3次左右。小哥哥艾理追問，「理想是幾次？」Maggie想了一下回答說，「其實現在這樣剛好，但最多5次」，而且她還超興奮地說自己是小哥哥粉絲，從美國就固定在看他影片，讓小哥哥艾理超興奮，直接掏出一盒能讓體力變好的瑪卡粉送給小粉絲，希望她能早日達到自己心中的理想次數。

接著遇到男性觀眾LEO，他直說，「次數真的會隨著年紀遞減，以前可以3、4次一晚，現在要偷吃東西才可以」，一聽到「偷吃」，小哥哥艾理馬上追問，「那是吃什麼」，沒想到LEO大方坦承自己有在吃大研生醫精氣神瑪卡，但這東西就很看人，他自己是很需要別人就不一定，一聽到LEO是瑪卡粉忠實用戶，小哥哥也二話不說掏出一盒送給他，希望他能恢復「一夜八次郎」風采。

靦腆男JIM則說自己只要一次就夠，讓小哥哥超訝異一次就滿足，他馬上補充「從後面來比較痛」，才領悟原來是「那個意思」。他還加碼爆料因為動作很複雜所以一次就很累，尤其是Doggy（狗爬式）。被追問如果對方要求第二次時，他說自己因為是懶散的人，通常會選擇「翻身裝睡」，來拒絕對方索愛。

▼LEO說自己現在都靠瑪卡來補體力。







最後一位細肩爆乳女神Nina則說，理想上自己希望3次，很久的話2次也可以，自己過去曾遇到一個晚上4、5次讓她差點招架不住。回憶起那時候的激情，Nina說會這麼猛是因為有讓男友吃大研生醫精氣神瑪卡，會知道瑪卡是因為在姐妹的聊天中常常會分享「跟男友幾次」，才會發現「為什麼我男友比你的弱」，所以就互相推薦一些保健食品，小哥哥艾理二話不說送出一盒給她，但現在沒有對象的Nina也沒有地方可以使用，現場直接幫女神公開徵友，只要符合條件就有機會跟女神認識。

經過實測街訪發現，女生平均次數是1-3次，且意外發現原來大家都早聽過瑪卡，更有男生會自己補充，甚至也有女生會貼心買給男伴增強體力，小哥哥艾理就推薦大家如果想找回「威猛小時光」或增進運動表現，可以食補一下，直接讓許多網友暴動，紛紛在影片下方留言要參加抽獎，希望能奪得瑪卡的神輔助，重現過往的「好表現」。

▼Nina透露自己以前會買瑪卡給男友吃，覺得有吃就會有差。

