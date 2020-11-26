反萊豬牛進校園　嘉市食材業者千百萬支票做擔保

▲嘉市食材業者簽署百萬支票做擔保，不使用來豬牛，守護學童食安健康。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

美豬牛叩關來勢洶洶，為守護孩子的健康，嘉義市政府26日與食材供應商一同召開記者會，食材供應商提出百萬支票做擔保，如查有萊豬牛入校等情事，支票將全數被沒收，用具體行動與市府一起捍衛學童食的健康。

▲嘉市食材業者秀百萬擔保支票。（圖／嘉義市政府提供）

「這是我們最不想被兌現的支票!」黃敏惠表示，感謝嘉義市食材業者「豐富家實業股份有限公司」及「保證責任嘉義市嘉全果菜生產合作社」願意各自以一百萬元的擔保，全力保證學校營養午餐無萊豬牛，決心與嘉義市政府一同照顧、守護孩子的健康。

黃敏惠指出，當政府宣布萊克多巴胺的肉品要進入台灣，造成人心惶惶，但感動的是嘉義市在地業者除了讓萊克多巴胺的肉品不進入校園外，更各自拿出一百萬讓民眾更安心，這代表最好的品牌和信用。

黃敏惠強調，嘉義市政府從9月起已多次函文學校，在訂定「午餐食材採購合約」時，務必將「一律採用國內在地豬肉和牛肉之生鮮食材」部分納入契約，並將「肉類加工品」的部分也納入規範，提前啟動把關機制，超前部署。在地業者秉持父母心做最好的把關，讓孩子吃得健康安心，是市府最重要的工作。

「豐富家實業股份有限公司」負責人趙任專指出，從11月23日本週一開始已配合市府的政策，讓魚丸、貢丸、香腸、熱狗等再製品、調理食品都不再進入校園。他強調市長照顧市民的美意都感受得到，因此業者更願意以行動來展示讓萊豬牛不進入校園的決心。

「保證責任嘉義市嘉全果菜生產合作社」負責人林嘉德也表示，為了想表達長期服務嘉義市的心意及義務，透過這份百萬保證金，也是回饋嘉義市的最好方式。

教育處指出，校園午餐為防止萊豬牛進入，嘉義市從食材供應商到市府相關單位，共有四個階段進行把關，除了食材供應商把關無萊豬牛進入校園外；還有校方驗收再次把關，注意食材廠商是否符合契約規定；另外校園營養師每周1至2次也會至各校進行標示抽檢，及針對食材或廚房等進行訪視，加強把關；此外，教育處每年也會辦理「學校午餐聯合稽查工作」，定期抽查學校餐飲衛生，並由農業或衛生主管機關抽驗學校食品之衛生安全及品質。