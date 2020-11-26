　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

反萊豬牛進校園　嘉市食材業者千百萬支票做擔保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉市食材業者簽署百萬支票 擔保學童食安健康 創全國唯一。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市食材業者簽署百萬支票做擔保，不使用來豬牛，守護學童食安健康。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

美豬牛叩關來勢洶洶，為守護孩子的健康，嘉義市政府26日與食材供應商一同召開記者會，食材供應商提出百萬支票做擔保，如查有萊豬牛入校等情事，支票將全數被沒收，用具體行動與市府一起捍衛學童食的健康。

▲嘉市食材業者簽署百萬支票 擔保學童食安健康 創全國唯一。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市食材業者秀百萬擔保支票。（圖／嘉義市政府提供）

「這是我們最不想被兌現的支票!」黃敏惠表示，感謝嘉義市食材業者「豐富家實業股份有限公司」及「保證責任嘉義市嘉全果菜生產合作社」願意各自以一百萬元的擔保，全力保證學校營養午餐無萊豬牛，決心與嘉義市政府一同照顧、守護孩子的健康。

黃敏惠指出，當政府宣布萊克多巴胺的肉品要進入台灣，造成人心惶惶，但感動的是嘉義市在地業者除了讓萊克多巴胺的肉品不進入校園外，更各自拿出一百萬讓民眾更安心，這代表最好的品牌和信用。

▲嘉市食材業者簽署百萬支票 擔保學童食安健康 創全國唯一。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠強調，嘉義市政府從9月起已多次函文學校，在訂定「午餐食材採購合約」時，務必將「一律採用國內在地豬肉和牛肉之生鮮食材」部分納入契約，並將「肉類加工品」的部分也納入規範，提前啟動把關機制，超前部署。在地業者秉持父母心做最好的把關，讓孩子吃得健康安心，是市府最重要的工作。

「豐富家實業股份有限公司」負責人趙任專指出，從11月23日本週一開始已配合市府的政策，讓魚丸、貢丸、香腸、熱狗等再製品、調理食品都不再進入校園。他強調市長照顧市民的美意都感受得到，因此業者更願意以行動來展示讓萊豬牛不進入校園的決心。

「保證責任嘉義市嘉全果菜生產合作社」負責人林嘉德也表示，為了想表達長期服務嘉義市的心意及義務，透過這份百萬保證金，也是回饋嘉義市的最好方式。

教育處指出，校園午餐為防止萊豬牛進入，嘉義市從食材供應商到市府相關單位，共有四個階段進行把關，除了食材供應商把關無萊豬牛進入校園外；還有校方驗收再次把關，注意食材廠商是否符合契約規定；另外校園營養師每周1至2次也會至各校進行標示抽檢，及針對食材或廚房等進行訪視，加強把關；此外，教育處每年也會辦理「學校午餐聯合稽查工作」，定期抽查學校餐飲衛生，並由農業或衛生主管機關抽驗學校食品之衛生安全及品質。

ET快訊
發票8位數全中　下秒「千萬變廢紙一張」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義不只高山茶精品咖啡　阿里山鄒族文化更深度

反萊豬牛進校園　嘉市食材業者千百萬支票做擔保

嘉義觀光新景點　花磚博物館國際馳名

嘉縣邱經堯、唐昕遠　全國優質虱目魚肚優勝

共機持續擾台！　湯蕙禎：軍事院校教材全面檢討　強化國家認同　

只要10張發票！　北區國稅局「金牛舞春」水果月曆兌換開始

爬坡太耗電！3女高中生雨夜牽電動車　玉警暖心幫充電護送返家

海岸線170公里！花蓮與海洋生活密切...11場宣導教育護海洋

荷蘭美聲歌手馬丁受邀再訪台南　黃偉哲：溫暖歌聲將再度撫慰人心

全國首屆室內無人機表演賽　26日弘光科大群飛

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

每30秒就有1人感染新冠肺炎！　法封城1個月...出門得憑通行單

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

周湯豪術後「狂抽搐發燒、眼球爆血絲」　媽媽比莉2天不敢睡：他痛到發抖

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

嘉義不只高山茶精品咖啡　阿里山鄒族文化更深度

反萊豬牛進校園　嘉市食材業者千百萬支票做擔保

嘉義觀光新景點　花磚博物館國際馳名

嘉縣邱經堯、唐昕遠　全國優質虱目魚肚優勝

共機持續擾台！　湯蕙禎：軍事院校教材全面檢討　強化國家認同　

只要10張發票！　北區國稅局「金牛舞春」水果月曆兌換開始

爬坡太耗電！3女高中生雨夜牽電動車　玉警暖心幫充電護送返家

海岸線170公里！花蓮與海洋生活密切...11場宣導教育護海洋

荷蘭美聲歌手馬丁受邀再訪台南　黃偉哲：溫暖歌聲將再度撫慰人心

全國首屆室內無人機表演賽　26日弘光科大群飛

王嘉爾VS白敬亭選一個接吻　蕭敬騰「認真分析」決定了！

駕訓班練車！他過水溝蓋驚見「2根手指」...警到場神救下水道男

認罪了！龍巖創辦人妻侵占善款血拚精品　2100萬用行李箱裝全吐回

8旬翁開車突中風...硬靠路邊困車內2天！路人察覺報警神獲救

參加LLB與小馬聯盟比賽　中華隊不再穿CT

《衛報》：美國分發新冠疫苗困難重重

蔣介石一次送6顆勞力士給「英雄水鬼」　指揮官：我們最重要裝備

夢幻「星空雞尾酒」在家就能喝　3道手繪食譜步驟簡單成功率高

奧運棒球6搶1最終資格賽　將延後到明年6月開打

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光！　13萬IG帳號無預警關閉

只是去趟超市！酷臉柴開飛機耳　狂搖尾熱烈迎接...媽笑：3天沒見？

地方熱門新聞

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

搭昇恆昌特賣　尊爵天際推288元下午茶

台南龍崎光節─空山祭今年要售票

共機持續擾台！　湯蕙禎：強化國家認同　軍事院校教材全面檢討

百年古宅變餐館「小小蔬房」

嘉義花磚博物館國際馳名

嘉市食材業者千百萬支票做擔保

邱經堯、唐昕遠獲全國優質虱目魚肚優勝

嘉義阿里山鄒族文化

北區國稅局　金牛舞春月曆兌換開始

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

拖5年長出7.9公斤子宮肌瘤！56歲婦如10月孕

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

更多熱門

相關新聞

賣屋差1步　「賜死老公」解決23萬房貸

賣屋差1步　「賜死老公」解決23萬房貸

台北蔡姓婦人前年要賣房子，但無法清償房貸23萬元，為拖延交屋時間，竟然偽造老公的死訊，用塗改過的公公死亡證明取信房仲和買家，要求買家代償23萬元，房仲為了成交，也開票當擔保，事後得知，蔡婦的老公活得好好的，怒告蔡婦涉嫌詐欺，台北地檢署調查，蔡婦已在陸續還款，並無詐欺意圖，處分不起訴。

涉掏空遠航張綱維盼保金砍至5500萬　法官：延押

涉掏空遠航張綱維盼保金砍至5500萬　法官：延押

涉掏空遠航張綱維交保：8千萬保金＋2千萬擔保

涉掏空遠航張綱維交保：8千萬保金＋2千萬擔保

傻男連被騙4次　367萬飛了　

傻男連被騙4次　367萬飛了　

國寶人壽放貸3.5億　回收債權是12年賣不掉的爛尾樓

國寶人壽放貸3.5億　回收債權是12年賣不掉的爛尾樓

關鍵字：

反萊豬牛百萬支票擔保豐富家實業股份有限公司保證責任嘉義市嘉全果菜生產合作社

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

「摩天輪網美」喊冤！還原現場狀況

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

媽在醫院待產　生完6歲兒被斬首

好市多超夯商品大特價！網見價格搶爆

雪碧10年砸400萬整型　曝驚悚術後照：真的不簡單

公審情侶被洗版！網美委屈喊告　IG關了

單親媽下藥勒斃小姊弟　法院判死刑「關鍵原因」曝

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

獨／呂曉棟生前最後一刻...祭拜高以翔猝倒墓園

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

單親媽勒死2孩「遭判死刑」　隋棠怒發長文

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面