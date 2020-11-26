獨／桶屍4冤魂都找上他！託夢「紅橋+3棵樹」 一陣暈眩凶手現形

▲桶屍案主謀徐德益回鄉曾獲頒感謝狀、圖右為遭殺害少女生前照片。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者張君豪／台北報導

23日台中苗栗2死桶屍命案震驚社會！警方起獲桶內屍體確定死者為16歲少女、54歲男子，警方查出兩名死者在同地點遭殺害裝桶後，分運苗栗台中郊山棄屍；主嫌徐德益暴力集團在新竹以菜刀、剪刀殺害少女，屍體被運至一處養狗場裝桶棄屍台中，2年後男子則被打死，屍體被裝桶最後丟在苗栗山區。

這起兩屍兩命的桶屍案震驚社會，卻也有相當靈異的奇妙巧合，原來2015年偵辦楊鴻儒下藥迷昏兩友人殺害後，汽油桶裝屍丟棄在中橫的重大命案，當時趕赴中橫台八線起獲屍桶的警官，時任刑事局偵七大隊副隊長，恰巧也是11月23日台中苗栗桶屍案件主辦人：中部打擊犯罪中心偵六大隊第一隊隊長潘智強。

▲台中桶屍案警方針對屍體裝桶現場的桶子進行採證 。（圖／記者白珈陽翻攝）

當一個刑警辦案生涯要接連遇到「4個桶屍」案件機率實在太低，中打偵六大隊隊長潘智強憑藉著對破案的異常執著及全力投入工作的態度，分別在2015年破獲中橫汽油桶屍案，為失蹤多時的死者賴光雄、陳彰克昭雪沉冤。

當時警方押解兇嫌楊鴻儒到台八線中橫119公里處找尋屍桶，來回10多趟甚至在峭壁邊坡尋找，遍巡不著汽油桶，離奇的是當時專案小組不久就接獲家屬電話，指稱死者向孫女託夢「過一座紅色的橋在進入隧道，聽到水聲看到三棵樹，我就在那邊休息」

▲中橫桶屍案警員冒險攀降試圖吊起裝盛屍體的藍色油桶。（圖／鏡周刊）

當時刑事局偵七大隊副隊長潘智強在車上看到紅橋就感覺嚴重暈眩，潘下車看到邊坡三棵小樹，居然合圍一個藍色汽油桶，警方攀繩垂降費了好大功夫把藍色油桶吊上，果然發現賴姓死者遺骸，當警員打開桶蓋時，原本山區天晴的好天氣居然開始瀰漫大霧，在場參與起屍過程著莫不毛骨悚然。

中橫桶屍案，警方鍥而不捨、掌握楊姓兇嫌牌友壓力過大受不了良心譴責，後來出面指證，楊嫌欺騙他要丟棄裝盛毒品原料桶子才幫忙搬運，警方據此深入追查，這才查出賴姓、陳姓民眾接連失蹤、且都是楊嫌的好友，據此調查破案。

刑事局熟稔潘智強的警官透露，潘辦案相當認真且富有正義感、經常為了案件不眠不休；2014年更曾破獲土城區立委盧嘉辰服務處、高鐵遭放置炸彈案、跨海逮捕胡、朱兩名主嫌核記兩大功、更當選當年刑事局模範警察代表。潘智強在2015年及今年接連遭遇4具桶屍案並破獲兩涉案集團、因果昭昭、潘在刑案的認真付出，也為被害人找回應有的公道。

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