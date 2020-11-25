「雙桶屍」殺人魔看守所關5天吃好睡好　放風聊天都正常

▲犯下兩起桶屍命案的徐姓主嫌，關進收容所5天，表現一切正常。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

3年前犯下兩起桶屍案的主謀徐德益被法官裁定收押禁見，被關進台中看守所已有5天，台中看守所副所長呂銑燦表示，徐嫌一切無異狀，三餐正常，放風時間也和其他收容人聊天，完全看不出曾是犯下殺人滅屍案的主嫌。

2017年間一名16歲少女、54歲男子先後遭到殺害，並分別被裝進塑膠桶內，棄屍於台中豐原與苗栗山區，整起事件疑似是其中一名兇嫌，犯案後良心不安，向友人透露才讓整起桶屍案曝光。

檢警相驗發現，遭強酸溶屍的少女頭髮及皮膚還可辨認，但胸口因遭剪刀猛刺血肉模糊，剪刀仍插在左胸上，頭部曾遭受重擊，導致頭骨碎裂，頸部則是遭利刃割傷，死狀相當悽慘；至於54歲男子，頭部受有槍傷。

檢警追查並逮捕主嫌徐德益，而遭到殘忍殺害的少女，其實是徐嫌手下的女友，因少女疑似被誣陷偷竊300萬而慘遭殺害，徐嫌與手下將少女的遺體裝進桶內，並倒入鹽酸、水泥，並將桶屍帶回家中，整整伴屍2年，行徑相當惡劣與冷血。

此外，徐嫌因涉及土地詐貸案，懷疑54歲黃姓男子說出對他不利言詞，因此夥同手下，將男子擄走後活活打死，並以相同手法將其屍體裝入塑膠桶內，之後再將其載往苗栗山區丟棄。

徐嫌落網後不但毫無悔意，矢口否認，還與嫩妻互推責任，法院以有串證逃亡之虞遭裁定收押禁見。

呂銑燦表示，徐嫌從21日入所後，因有串證之虞和同案共犯隔離，和其他3名收容人同住在不到5坪的舍房內，吃好睡好，三餐都正常，放風時間也和其他人聊天，一切都沒有異狀。

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