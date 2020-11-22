雙11購物節電商個資外洩排行出爐　金石堂亞果元素486榜列前3名

▲刑事局預防科22日公布電商消費者個資外洩排名。（圖／記者張君豪翻攝）
記者張君豪／台北報導
雙11購物節後詐騙集團開始發威，警方發現歹徒假冒電商業者名義進行詐騙。刑事局公佈統計資料，上週從11月9日到15日區間、詐騙集團最喜歡冒用的前三名電商業者為「金石堂網路書店（26件） 」、「ADAM亞果元素（17件） 」及「486團購網（12件） 」歹徒詐騙手法仍以假冒電商客服人員，要求前往操作ATM解除設定，詐騙民眾匯款為主。
刑事局針對詐騙集團使用話術，發現均以「訂單錯誤」、「誤升級高級會員」及「遭駭客入侵」「重複訂單」等方式，要求民眾操作ATM、購買遊戲點數、網路匯款等方式匯款，再轉由銀行人員或郵局員工來電藉此取信民眾。
刑事局為防範上述詐騙手法，每日提醒有詐騙風險業者加強資安防護，因個資外洩，業者有可能需負損害賠償責任，警方促請業者落實資安防護外，亦呼籲業者遵從個資法規定，主動告知消費者個資外洩情形。
刑事局呼籲網購民眾，若接獲來電顯示開頭帶「+」、「+2」、「+886」等號碼，內容提及上述關鍵字，就一定是詐騙電話，請立即掛斷，並通報165反詐騙諮詢專線。
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