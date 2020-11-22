雙11購物節電商個資外洩排行出爐　金石堂亞果元素486榜列前3名

日前陸續有網友在YouTube健身網紅館長陳之漢台中健身房開幕影片留言「應該去他台中館開幾槍放炮慶祝」、「只好直接槍殺館長、讓你們沒有挺的對象」，甚至冷血留言評論長榮女大生命案「來一個女馬來華人，當然要綁起來強暴棄濕（屍）之後我也要跟著做、讓馬來女學生都成為我的受害者」、「馬來西亞來台灣讀書的都是弱勢、強暴一個殺一個，弄死一個明天還會來十個」，警方日前逮捕散布仇恨言論的卓姓男子。