大學畢業直接考博士！政院拍板「創新條例」　頂大設半導體、AI學院





▲未來頂大擬設AI、半導體研究學院。（圖／視覺中國）

記者崔至雲／台北報導

行政院會今（26日）通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，此條例將開放頂尖大學以一校設一獨立學院為原則，藉由放寬組織、人事、財務、設備資產、人才培育及採購事項，讓產業能有效、有序參與產學研發，同時，更預計鬆綁招生範圍，讓優秀的學士班大學生直接讀博士。

教育部表示，創新條例主要是由研究頂尖的國立大學與研發領先的企業合作設立「國家重點領域研究學院」。國立大學可以透過研究學院以8年至12年為期來推動創新，擴大延攬人才，創新條例除建立可控可防的環境，避免排擠國立大學既有資源外，研究學院的運作資金也是以合作企業資金為主，且其研發成果收入之一定比率將會提供國立大學用於改善師資、充實設備及其他校務發展。

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教育部說明，未來將視創新模式辦理績效，穩健逐年擴大國家重點領域及參與學校，並藉由創新模式的經驗，穩健推動大學法規鬆綁，讓高教發展有更多創新可能。

教育部高教司長朱俊彰也表示，政府將跨部會設立審議會，決定重點領域為何、大學或企業可以申請的條件，目前國家重點如半導體、AI、循環經濟、金融等，會逐漸推行，不限於某領域，也不會一次到位，而申請的大學要有一定的國際聲望、人才培育能量等，企業則須與重點領域有關的產業，且要投入一定的資金等。

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

朱俊彰強調，與現行產學合作最大不同處在於，研究學院有獨立預算可專款專用，政府會修改預算法等鬆綁，研究學院也可自行管理設備資源，毋須再層層上呈學校同意，招生方式、修習學分、修業年限、學位授予等均享有一定的自主性。

另外，針對運作成效的監督，教育部說明，國立大學由校務會議授權設置監督會，負責審議研究學院財務績效及備查其制度規章，其中政府代表占1/3，研究生代表1人，產業代表2人，專任教師代表不得少於1/3，其餘為校外學者專家。另監督會下設稽核人員，查核研究學院財務、內控及績效。

此外，研究學院也將設置管理會，其中政府代表及產業代表分別占1/3，其餘為專任教職員。管理會負責擬定營運大方針，並置院長1人，綜理院務及執行管理會決議。研究學院具獨立編制，關於其人員資格及進用方式，編制內人員依原教育人員、公務人員相關法令辦理，編制外人員可依研究學院有關之人事制度規定辦理，提供建立長期穩定彈性薪資制度。

