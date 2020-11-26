淫魔趙斗淳2周後出獄！妻子決定「搬家」...4千多支監視器恐泡湯

▲趙斗淳案曾被翻拍成電影《希望：為愛重生》（素媛，소원）。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／編譯

趙斗淳曾於2008年在京畿道安山市某教會性侵當時年僅8歲的女童娜英（나영이，化名），致使其生殖器官與肛門80%面積毀損，最後僅獲判12年徒刑，震驚南韓社會，如今將於12月13日刑滿出獄，使被害女童與社區周遭居民人心惶惶。而有消息指出，趙斗淳原計畫出獄後與妻子同住當初的公寓，不過妻子最終決定搬家。

根據《韓聯社》報導，安山市相關人士透露，趙斗淳的妻子已於近期申請搬家，預計將搬入鄰近洞（相當於里）的公寓大樓居住，而一旦趙斗淳刑滿出獄，預計將搬入妻子的新住處生活。

先前趙斗淳在獄中接受心理諮商時，專家在報告指出其出獄後的再犯率達7成以上，致使被害女童娜英一家人、鄰近社區住戶人心惶惶，對此安山市府與警方高度警戒，在該社區設置高達4000台監視器，並增加巡邏人力，以利於隨時監控社區各處與死角；然而趙斗淳出獄後若真的搬家，即代表市府與警方勢必得將巡邏監控焦點轉移至趙斗淳夫婦的新住處。

而安山市府相關人士補充，會先向洞事務所確認趙斗淳妻子是否已申請搬家，如若屬實，將與警方共同研擬對策。

另外，娜英的父親近期曾向媒體表示，為減少女兒的恐懼感，已著手計畫搬離安山市。

►性侵8歲女童致脫腸掛尿袋 趙斗淳藉飲酒「失憶」：有證據就把我閹了

►性侵女童腸爆脫肛！戀童犯趙斗淳即將出獄 女童父淚訴：沒錢搬家

聽Podcast掌握美選及國際局勢