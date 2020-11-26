他月繳1399升級5G卻無感！內行曝「手機撐不起技術」：10G也沒用

▲很多手機用戶覺得4G跟5G用起來差不多。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者黃可昀／綜合報導

5G今年上路後，民眾最有感的是各家紛紛推出5G手機，但使用上似乎沒什麼太大差異。一名網友好奇，5G話題討論了好幾年，今年上路後他也換了一台5G手機，「除了測速看了爽之外，對消費者還有什麼有感的功能？」

原PO在PTT表示，已開放5G好幾個月，但對一般大眾來說似乎沒什麼改變，最明顯的差異就是資費變貴了，電信商也說5G花了大量心血與資金研發，賺得都是血汗錢，所以貴得合理，「那我想問問目前有什麼是一定要5G不可的？不然1399也是我的血汗錢耶。」

▲5G搭配人工智慧可發展的領域相當可觀。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）



網友回應，現在很多人對5G的應用範圍還停留在手機，但其實4G網路已經夠快，不少用戶即便升級到5G也感覺不出差異，「一般人需求根本沒到那」、「一堆盤盤4G改5G，一年多花5-6000」、「一堆盤子，電池科技沒突破性發展，再給你10G也沒鳥用」、「以手機去考慮，結果還是鋰電池，根本撐不起啥技術。」

專業網友指出，5G應用在手機會受到電池規格的限制，互聯網等領域改用5G就明顯有感，「5G是互聯網和電動車在用吧，手機其實影響不大」、「5G就不是手機在用的，低端喔」、「5G對消費者根本沒差，主要對商用像是互聯網差別比較大。」

事實上，5G除了提升傳輸速率，時間延遲也比4G降低至少10分之1，且每平方公里可支援上百個裝置，形成萬物聯網，所以5G具備「高速率、低延遲、大連結」3種特性，對於AR、4K/8K影音、電動車、遠距醫療、遠句操控等等產業都有極大進展，機器人的反應也將更加敏捷快速，應用範圍絕對不只手機這麼狹隘。