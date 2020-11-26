他遭猛虎追殺「跳巨坑自救」！下一秒老虎跟著跳...結果GG了

Tiger chases a guy into a pit near Tezpur, Assam this morning. Three persons injured. Tiger hopefully safe too. Forest Dept officials at site. pic.twitter.com/uCpIA2op5s — Shiv Aroor (@ShivAroor) November 24, 2020

記者王佩翊／編譯

印度阿薩姆邦泰茲普爾鎮日前發生一起駭人聽聞的野獸追殺事件，有一群男子不知為何突然遭到在鄉間遊蕩的老虎追殺，只見一群人四處亂竄，其中一人更被老虎鎖定、瘋狂撲倒。最後該名男子為了躲避老虎竟決定跳入一個巨大的坑洞，但老虎卻又跟著他縱身而下，畫面十分駭人。而整個畫面也正好被路人拍了下來，影片流出後，引發外界譁然。

根據《太陽報》報導，印度卡茲蘭加國家公園（Kaziranga National Park）與納默里國家公園森林保護區（Nameri National Park and Forest Reserve）近日皆發生園區內孟加拉虎脫逃的意外，儘管還無法確認該老虎是從哪裡來的，不過當地官員合理推定，傷人的老虎很有可能就是從國家公園脫逃的老虎。

從流出的影片可以看到，這頭體型巨大的老虎突然奔向一群男子，嚇得他們當場放聲尖叫，並衝向一片坑洞。雖然在前方的十多人都順利逃過老虎的追殺，但是最後一名落單的男子卻不幸被老虎鎖定，當他奮力往前衝，並從高處往下跳時，卻沒有算好距離，直接掉進深坑，而在後方追趕他的老虎，也一起跳進洞內，嚇得一旁目睹的民眾驚聲尖叫。據報導，該名男子至今生死未卜。

據悉，肇事的老虎目前仍在小鎮周遭四處遊蕩，至今已經襲擊了許多人。當地一名林業官員表示，相關團隊已經準備好要向這頭老虎注射麻醉針，但必須是在「必要的情況下」才能使用。這名官員也表示，如果在老虎追逐人類時，對牠吹箭麻醉，反而更容易激怒牠，導致無辜的人遭受波及，因此還需要評估具體狀況，才能決定後續處置。

根據當地政府統計，光是在2014年到2019年，印度就有225人因被老虎襲擊死亡，今年6月更有一頭老虎一口氣咬死了3個人，隨後便被抓到中央邦的一家動物園管制。

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