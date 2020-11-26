華山基金會送愛獨老　感恩節前夕百歲人瑞嘗火雞

▲華山基金會及愛心業者準備烤火雞供長者品嘗。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

華山基金會嘉義區26日在德爾芙快捷酒店舉辦「華山送愛偏鄉 感恩有您」活動，邀請鹿草鄉百歲人瑞及十多位服務的長輩在感恩節前夕品嘗烤火雞，嘉義市政府社會處曾建福秘書、中華郵政嘉義區副局長張聰銘，酒店所屬公司董事長 吳翎鳳，社團法人嘉義縣九九慈善文化協會理事長 陳怡樺等人皆到場共襄善舉。

▲市政府人員親自餵食百歲人瑞 。（圖／記者翁伊森攝）

鹿草高齡103歲的人瑞黃阿公特別出席活動，對於華山基金會及各界幫助，讓他相當窩心。陪同出席的家屬表示，阿公年輕時候就打槌球打到90歲，因此身體相當健朗。

▲愛心單位大合照 。（圖／記者翁伊森攝）

活動先由仙鳳舞韻古典舞蹈藝術團華麗裝扮下的曼妙舞姿掀開序曲，德爾芙快捷酒店則提供活動場地及餐食，當中包含一隻大火雞，不少長輩看到大火雞感到驚奇，也另外感受到「團圓」與國外感恩節的氣氛。

中華郵政嘉義郵局發動各支局投入老人關懷行列，副局長張聰銘表示，今年是第三年，嘉義區59個支局協助放置送愛偏鄉活動文宣，提供民眾便利的贊助管道，期盼有錢出錢、有力出力幫助偏鄉長者。

社團法人嘉義縣九九慈善文化協會，特別捐贈60條棉被和圍巾給偏鄉長輩。愛心串聯尋找有愛的您，共同關懷及守護厝邊的老大人。

▲ 致贈嘉義市政府、德爾芙快捷酒店感謝狀。（圖／記者翁伊森攝）

華山嘉義地區服務深入山區海邊，目前服務嘉義縣約1,350位三失長輩，結合各界力量發揮愛心，常年至長輩家中提供關懷訪視、原床泡澡、陪同就醫、護甲服務、年節關懷等服務。誠摯邀請各界響應「愛老人」常年服務經費，支持「因為有您 送愛到家」認助計畫。