花27萬娶外配指定「在室」！台男相親5天閃婚　見妊娠紋怒告婚友社

▲男子參加婚友社舉辦的聯誼活動，指定要「高中學歷且處女」。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

高雄一名男子阿正（化名）為了找結婚對象，找上專門媒介外籍婚姻的婚友社幫忙，並繳交5萬元費用，指定要「高中學歷且處女」，後來他遠赴大陸參加婚友社舉辦的聯誼活動，期間認識了一名趙姓女子，5天後就在當地辦理結婚。沒想到，男子事後發現趙女肚子上有妊娠紋，既非處女也無高中學歷，氣得向婚友社提告。

根據判決書，阿正主張，自己在2010年和婚介協會接洽，隨後繳交了5萬元費用，雙方並簽訂「臺灣外籍聯姻婚介輔導協會誇國境婚姻媒合書面契約」，約定介紹高中學歷且處女之對象和他結婚；同年12月26日，他遠赴大陸廣西參加聯誼，期間和趙女相談甚歡，隔天便付了22萬餘元給婚友社，並於同月31日在當地辦理結婚。

阿正指控，自己事後發現婚友社虛報、超收費用，也未履行契約上的服務項目，相關手續均須自行辦理，加上他驚見趙女腹部有妊娠紋，這才得知對方曾結婚生子，也沒有高中學歷，和雙方約定事項不符；不僅如此，趙女婚後每天和同事鬼混，導致夫妻感情生變，認為婚友社應負連帶責任，決定向對方求償150萬元。

針對男方指控，婚介協會則反駁，阿正當時是與王姓經理接洽，與協會並無關聯，況且他和趙女從相識到結婚，協會都沒有干涉，自然無從對女方是否為處女及高中學歷等情進行考察，自不負賠償責任，亦無不當得利，再說原告僅空言泛稱其受有損害，卻未他說明相關損害的計算方式，要求法官駁回上訴。

高雄地院審酌，原告聲稱其受有150 萬元之損害，然而當中賠償項目及計算基礎不明確，已有疑義，且阿正當時簽的契約中，也未提到「介紹高中學歷且處女之對象」之約定，縱有該約定，亦有違公序良俗，而男子跟趙女離婚一事，和婚介協會更無直接因果關係，最後判處阿正敗訴；可上訴。

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