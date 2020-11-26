台灣防疫韌性全球第3　關鍵就在4個字！《彭博》大讚表現亮眼

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球肆虐，《彭博》近日公佈防疫韌性排名，當中台灣排列第3，僅次於紐西蘭和日本。報導指出，台灣防疫之所以取得成功，是因為提早發現武漢傳出令人擔憂的訊息，並且在早期採取入境限制措施。

《彭博》24日發佈防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking） ，將全球超過2000億美元經濟體的53個國家和地區列入名單，並將病例增長、總體死亡率、病毒檢驗能力、疫苗洽談氣礦等指標綜合評分列出排名。

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名單當中，台灣以82.9的分數排名第三，僅次於紐西蘭的85.4分和日本的85分。另外，中國大陸則以80.6分排名第8，而最後一名是僅有37.6分的墨西哥。

▲中央流行疫情指揮中心規範，菲律賓入境旅客需全面集中檢疫14天。（圖／記者沈繼昌翻攝）

值得注意的是，由於《彭博》將疫苗洽談狀況列入評分，而在評分時，台灣尚未傳出與疫苗廠商確定合作消息，因此相關欄位被標記為0分，可能因此影響了總排名。反觀紐西蘭，在這項目獲得2分，日本則獲得4分。

報導指出，台灣與大陸聯繫密切，考慮到這點，台灣能排名第3更令人注目，而抗疫的出色表現歸功於「超前部署」，包括在網路提早發現武漢傳來令人擔憂的消息；盡早採取入境限制措施；推出口罩地圖、列出確診者足跡等，讓2300萬人能保護自己。目前台灣已經200多天沒出現本土案例，民眾生活大致恢復正常。