汐止公車「闖紅燈」險撞2幼童！媽媽目擊全程傻眼：還狂按喇叭

▲新台五路跟青山路口25日晚間險些發生公車撞到幼童的事故。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「我要去投訴檢舉這個司機！」新北市汐止一名女網友表示，她25日晚間在青山路口目擊一輛公車闖紅燈，險些撞上她正要過馬路的孩子，因此氣得大罵「差點撞上小孩子，拿乘客性命在開玩笑嗎？」此外，她也到警局報案，希望警方協助幫忙，讓孩子過馬路時不再擔心。

該名女網友在臉書社團「汐止集團」發文表示，她25日晚間7時50分許，在新台五路一段青山路口目睹一輛紫色、粉紅色的公車刻意闖紅燈，差點撞上兩名要過馬路的幼童，且過程中還不斷按喇叭，情況非常可怕；原PO事後回想當時的場景仍是不敢置信，「孩子說他們是等行人綠燈才要走的，結果公車闖紅燈」。

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▲▼幼童的媽媽氣憤發言。（圖／翻攝汐止集團）



網友看完紛紛留言，「我有看到，真的好險」、「我剛剛應該拍照的…差點把兩個孩子撞了」、「紫色跟粉紅色車體就是907」、「我就在全家路口看到他衝過去，一個背書包的小女孩還好有停住，不然就撞上去了！沒看到車牌」。

幼童媽媽也出面表示，她得知孩子的事後到大同路警察局報案，但警方今晚較忙，沒有人力幫忙調閱監視器，因此要明天才能協助，「我知道他很忙，沒有怪他的意思，但是都沒有別人可以協助嗎？如果換個立場，是他們自己發生這樣的事，也是被這樣處理嗎⋯⋯能不能體諒一個著急的媽媽的感受呢？」

國民黨市議員廖先翔表示，他26日會請交通局要求業者自行調查回報，「沒人承認就請警方調監視器從嚴處分。」

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