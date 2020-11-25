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人夫揪車震「辦事前爆吐」倒地慘死　她曝殺人真相：被笑胸部小

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（示意圖／Pixabay）

▲人夫揪小三激情車震，遭報復下藥慘死。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸廣東一名男子盧俊（以下均為化名）婚後偷吃前女友，某天2人正準備激情車震時，他突然嘔吐不止，隨後暈倒在地。小三馮玲見狀，不僅沒有打電話求救，反而撿起了旁邊的大石頭朝男方猛砸，再放火燒車，企圖毀屍滅跡；凶手遭逮後供稱，盧俊過去曾性侵自己，還在微信公開嘲笑她「胸部小」，因此起了殺心。

《瀟湘晨報》報導，今年46歲的馮玲與盧俊是同鄉，自幼相識；在一次醉酒後，男方趁著馮玲意志力下降，強行與她發生性關係；雖然性侵事件成了女方心裡的一根刺，但她仍然答應盧俊請求，2人開始以男女朋友關係交往，然而在短暫相處約1年後，雙方仍以分手收場，不久後各自組建了家庭。

2016年間，馮玲與盧俊再次相遇，2人舊情復燃，但相比沉溺於婚外情的前男友，馮女對這段感情逐漸感到厭煩，尤其盧男時常傳訊騷擾，要求她外出發生性關係，甚至多次傳送裸照；更讓人氣憤的是，某次2人激戰後，盧俊竟然在微信群組裡公開吐槽馮玲的胸部小，讓她看了又羞又氣，頓時起了殺心。

2018年8月11日，當盧俊再次邀約馮玲發生性關係時，女方便將老鼠藥加入煲好的湯內，並於見面時給情人飲用；男方不疑有他一飲而盡，接著來到汽車後座，準備和馮玲玩車震，此時藥效發揮，他痛得衝下車嘔吐；馮女見計謀得逞，乾脆一不做二不休，遂撿起腳邊石頭將對方砸死，再放火燒車滅證。

珠海中院審理後，一審法官認為馮玲無視國法，故意殺人，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪，惟考量被告歸案後如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰，最後依故意殺人罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，同時附帶民事賠償人民幣5萬7280元（約新台幣24萬元）給死者家屬。

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