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醫生「忘打麻藥」直接鑽骨釘！她忍痛硬上…網更扯：剖腹打錯地方

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看牙齒,牙醫,牙科。（圖／Pixabay）

▲迷糊醫生竟然忘記打麻藥。（示意圖／Pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

很多牙齒矯正的人經歷過「骨釘」手術，必須將一支宛如螺絲的極小釘子鑽入牙齦，藉此提升矯正器拉力。一名女子回想當初打骨釘的經驗，「不得不說……真的！爆！痛！」因為醫生當時竟然忘記幫她打麻藥，硬生生將骨釘鑽入牙齦與骨骼中，當下她經歷難忘的極大痛楚，「我感受到我的肉被用力旋轉擠壓」。

原PO在Dcard還原當天狀況，醫生先請護士將麻藥放在旁邊，接著去處理其他病人，回來的時候就直接拿著骨釘鑽入牙齦，當下她閉上眼睛深呼吸，也沒注意到醫生拿的是骨釘，還以為對方是要幫她打麻醉，「可是我又不敢亂動，也不能說話，好吧！就眼睛一閉，兩腳一伸，直接上了」，顧不得已經飆出眼淚，只能繼續緊閉雙眼等待醫生將骨釘固定，這時所有人都還沒發現異狀。

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▲▼牙套,矯正器。（圖／pixabay）

▲牙套骨釘必須鑽入牙肉固定在骨頭上。（示意圖／pixabay）

經歷劇痛後她默默站起來，走到櫃檯準備離開時，無意間聽到護士驚訝地問醫生「啊！麻藥怎麼沒用？」那一刻診所內所有人都看向原PO，同時露出錯愕的表情，醫生也尷尬地問她要不要補打，「我都痛過一次，不需要了啦～就笑笑婉拒」，同時佩服自己十分勇敢，解鎖不用麻藥直接打骨釘的成就。

網友看完紛紛傻眼，也對於原PO的樂天反應相當驚訝，「太可怕了⋯都沒道歉之類的嗎？如果是我我會氣瘋欸」、「你好猛，但我一定會發出聲音阻止」、「我是拆骨釘沒用麻藥，簡直去了一趟地獄」、「我有老師說她剖腹產醫生半身麻醉打錯膜腔，沒打進正確的硬膜下腔，導致麻醉沒起效…。」

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