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中國醫大教師升等訴願校方二連敗　教團揭「黑箱作業」籲：尊重外審結果

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▲中國醫藥大學,高等教育,醫療,校園。（圖／記者謝婷婷攝）

▲中國醫藥大學。（圖／記者謝婷婷攝）

記者崔至雲／台北報導

高教工會今（25日）指出，中國醫藥大學近年在處理教師升等審查上，因校長缺乏客觀明確的標準，導致諸多爭議，近來在一位基層教師對升等不通過提出訴願，連續兩次獲教育部訴願會認為訴願有理由，確認中國醫校方違規，才揭露與鬆動了長久以來的教師升等沈痾。

高教工會說明，一位任職於中國醫大的C教師，在107學年度提出升等為正教授之申請。歷經教評會初審通過，送予6位外審委員審查學術表現。其中，4位評分勾選「前11%~25%」（優）、2位評分勾選「前26%~50%」（良），達三分之二以上多數在四等第標準中（前1%~10%；11%~25%；26%～50％；51%~100%）傾向推薦升等；然而，因中國醫當時未明確規定多少位外審委員勾選何等第為通過，升等案送入校教評會後，即由校教評會委員對外審結果進行「綜合性審議」，以投票否決外審結果，決定升等案未通過。

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高教工會說明，類似C教師的遭遇，在我國大專院校並非特例，許多尚未升等的基層教師，都得擔憂「學校高層」，在學校行事謹小慎微，避免在「升等黑箱」中觸礁，遭「綜合性判斷」否決升等。而這都與教師在教學研究上的客觀專業表現無關，顯不合理。

▲▼教授上課。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲中國醫大近年在處理教師升等審查上，因校長缺乏客觀明確的標準，導致諸多爭議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

高教工會及台灣私教工會共同呼籲，中國醫應以C教師的升等案為鑑，從個案到通案進行改正。除了全面改革教師升等制度，依大法官釋字462號解釋意旨，設定明確評分標準，尊重外審委員專業判斷外；對於過去尚未終結的案件，也應以對升等申請人有利之法規與解釋辦理，例如C教師案件不應再「重送外審」，而製造出因委員迴避或更換，導致變更評分結果的「兩次評分」不公平情況；相對地，合理處置應是由教評會主動解釋，107學年度教授升等因校內辦法漏未規範外審及格標準，則應依據母法《專科以上教師資格審定辦法》第34條第1項規定以70分為及格標準，再依該辦法第35條規定三位審查人有兩位給予及格為通過，將過去已有三分之二以上外審委員評為「11%~25%」之評分個案依此標準辦理，儘速化解爭議。

大學教師升等審查機制健全與否，不但影響個別教師之工作權益，也涉及整體大學治理。高教工會說，若缺乏客觀明確的標準，使基層教師感受到升等通過與否會受到「非關專業表現的因素影響」，甚或有所謂「不明文的升等限額」，此種訊息不論真假，都將影響到學術社群的健康發展，瓦解應當講究專業表現的學術社群，各大學應嚴肅看待，積極改正。
 

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