軍公教拚明年加薪　全教總斥「黑箱作業」籲待遇審議應法制化





▲軍公教拚明年加薪。（圖／全教總提供）

記者崔至雲／台北報導

行政院人事行政總處7月10日召開「軍公教員工待遇審議委員會議」，但在會議中並未做出是否調薪的結論，留待行政院長蘇貞昌核定。全國教師工會總聯合會今（16日）前往行政院陳情指出，軍公教的調薪跟不上受雇者平均薪資的成長，明年要調薪，且軍公教的待遇審議應該法制化，不應「黑箱作業」，需納入軍公教團體代表。

全教總理事長張旭政指出，軍公教待遇的調整本應該有一定的制度，然而目前的機制是依據「公務人員加給給與辦法」，由行政院人事行政局會商銓敘部擬定方案，送軍公教員工待遇審議委員會審議後，報請行政院核定。可是，「該委員會究竟依據何種數據、理由來決定是否調薪？幅度多少？完全沒有規範和說明」。

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▲▼全教總主張，軍公教待遇審議會應有軍公教團體代表參與，方能忠實反映軍公教心聲，避免「黑箱作業」的批評。（圖／全教總提供）

張旭政說明，從媒體報導內容來看，參與委員考慮的是各縣市預算是否可以編列，而非軍公教的生活品質能否維持，此乃欠缺法制化的必然結果。因此，主張，軍公教調薪應該法制化，明確規範調薪委員會應參照的依據，並且將軍公教薪資（包含調薪）列為預算優先編列事項。

其次，張旭政也說，目前的「軍公教員工待遇審議委員會」不知如何組成，到底有哪些人參與外界不得而知。但可以確定的是完全沒有軍公教推派的代表在內，以致軍公教的心聲無法在審議委員會內呈現。因此，全教總主張該審議委員會既然是審議軍公教的待遇，自當有軍公教團體的代表參與，方能忠實反映軍公教心聲，也避免「黑箱作業」的批評。

▲全教總認為，軍公教調薪跟不上受雇者平均薪資的成長。（圖／全教總提供）



至於109年是否應該調薪? 張旭政依據行政院主計總處資料顯示，民國101年至107年，國內經濟成長率為19.58%，國內受雇者平均薪資成長14.96%，重要民生物資指數上漲14.46%。然而，軍公教僅於107年調薪3%，調薪幅度遠遠不如受雇者平均薪資、重要民生物資漲幅。造成軍公教購買能力下降、生活品質惡化等實質減薪的結果。因此，軍公教是否調薪已是民生問題，是維持生活品質的權利，行政院為避免軍公教生活品質惡化，應該決定109年度要調薪。

張旭政最後說明，為了爭取109年度調薪、軍公教待遇調整法制化、調薪審議委員會應有軍公教代表等訴求，全教總和所屬各縣市教師工會代表一同前往行政院陳情，並遞送陳情書，要求行政院應有具體回應。

對此，行政院回應，軍公教待遇案人事總處已送到行政院，行政院發言人Kolas Yotaka指出，人事公文正在跑行政程序，院長蘇貞昌還沒有完成核定。