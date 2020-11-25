秋冬專案下週二上路！入境需陰性證明　無法自費篩檢等3情形可免

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布秋冬防疫專案。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日公布秋冬專案，強化邊境檢疫，從12月1日開始要求不分本國、外國旅客入境都必須檢附登機前3天的COVID-19核酸檢驗陰性報告。指揮中心指揮官陳時中今（25）日宣布符合3個情形可以免除，包含緊急協處、來自無法自費篩檢國家、部會專案經指揮中心同意。

指揮中心公布，自12月1日至明(2021)年2月28日(啟程地時間)，入境我國機場或經我國機場轉機的旅客，不論身分(本國籍與外國籍人士等)或來台目的(求學、工作、外交公務等)，均應檢附「表訂登機時間前3日(工作日)內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，始可登機來台。

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指揮中心指出，境外檢驗的目的，在於讓航空公司於旅客登機前可瞭解旅客個人健康狀況，並依據旅客防疫風險，於機上採取適當預防措施，降低傳播風險。此外，如入境後才採檢，亦可能造成大批旅客在機場滯留等待採檢，增加感染機會。

指揮中心進一步表示，若旅客登機前無法出示3日內COVID-19核酸檢驗報告，但符合以下三種情形，不予裁罰。(適用對象包括本國人、持居留證之外籍人士及持居留證之陸港澳人士；不適用經臺轉機旅客。)

1、緊急協處：例如奔喪(限二親等以內)、探視重病親屬(限二親等以內)、緊急就醫專案等，請旅客於航空公司報到(check in)時主動切結及檢附佐證文件(死亡證明書、病危通知書、診斷證明書等)，並依航空公司安排機上指定區域搭乘；入境時須自費接受採檢。

2、來自無法自費篩檢國家：包括大洋洲(吐瓦魯國、紐埃、斐濟及東加)等；請旅客於航空公司報到(check in)時主動切結，並依航空公司安排機上指定區域搭乘；入境時須自費接受採檢。

3、部會專案經指揮中心同意：如必要且短期公務商務行程，並於境外採取適當防疫措施，請旅客於航空公司報到(check in)時主動切結及檢附經報准等佐證文件，並依航空公司安排機上指定區域搭乘；入境時依專案核定之防疫檢疫措施辦理。

指揮中心說明，若旅客無法出示3日內核酸檢驗報告，且未符合上述情形即逕自返臺，除仍須依航空公司安排機上指定區域搭乘，入境時須自費接受採檢外，後續不得申請防疫補償，並將依據傳染病防治法第58條及第69條，處新臺幣1萬元至15萬元罰鍰。如經確診COVID-19而有傳染於他人之虞者，亦須負相關刑責。