「新加坡、柬埔寨」列低風險名單　蒙古「本土疫情爆發」從中低風險移除

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布風險國調整，新加坡和柬埔寨因疫情稍微趨緩，列為低風險國家，而蒙古因為疫情升溫，即起從中低風險低區移除。

指揮中心指出，蒙古自11月11日報告首例本土社區感染病例起，2週內累積報告逾200例本土確診，其中至少10例為醫護人員，由於疫情持續升溫，且呈擴散趨勢，故即日起該國自中低感染風險國家移除；另新加坡、柬埔寨近期本土疫情達低風險國分級標準，故自即日起調整為低風險國家。

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指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

各國感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨。

中低感染風險國家/地區：香港、澳洲。

▲感染風險分級國家。（圖／指揮中心提供）