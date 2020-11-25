自家走廊有消防栓...檢舉魔人狂拍違停！　住戶崩潰：平均3天1張

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

斗六市1名李姓民眾為了自家門前的「消防栓」，被檢舉魔人惡意檢舉「違規停車」，1個多月來已經收到10多張罰單，1張900元，6年來已經噴飛數萬元，只要郵差一來就擔心會不會又收到罰單，整天無法安眠，只好轉向議員王又民求救，希望自來水等相關單位能將自家門前的消防栓移走。

▲住戶自家門前有消防栓被檢舉違停。（圖／民眾提供）

據了解，李民當初要買房，就相中了斗六這棟透天厝，有自家走廊內停車的優勢，不需要將車停在室外停車場，沒想到就收到「在消防栓違停」的罰單，當下二話不說，既然違規就將罰款繳清。

李男指出，沒想到檢舉魔人最近更是變本加厲，從9月開始至今連續收到10多張罰單，平均3天1張，讓他真的很無奈，申訴無門，只能向議員王又民陳情，協助將門口的消防栓移走。

▲住戶自家門前有消防栓被檢舉違停。（圖／民眾提供）

王又民對此表示，李男住家附近幾乎每家每戶門前都有消防栓，等於自家門前都不能車，這個現象相當的奇特，也不合理，近日會對此召集住戶與消防局、自來水公司等相關單位召開協調會，重新討論消防栓的設置。

消防局科長指出，根據「道路交通安全規則」規定，消防栓、消防車出入口5公尺內均不得臨時停車，所以每次檢舉都開出900元罰單，自來水公司也收到民眾的陳情．將於本周五進行會勘，若真的造成住戶不便也會將消防栓遷移。

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