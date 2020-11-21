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社會 社會焦點 保障人權

車子違停別人家！怕被拖吊「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：車主還罵人

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記者柯振中／綜合報導

違停就算了，車主還這麼囂張！高雄一名車主住在透天厝，卻長時間把車子停在隔壁家的門口，為了怕被拖吊，還用鐵鍊把輪胎、柱子拴住，就算鄰居反應，依然故我，還會回嗆「我有礙到你嗎」，行為舉止讓人看不下去。

▲▼車子停鄰居家門口。（圖／《東森新聞》）

▲車子停鄰居家門口，怕被拖吊還用鐵鍊拴著柱子。（圖／《東森新聞》）

高雄一名車主住在透天厝，卻時常把車子停在鄰居家門口，怕鄰居叫拖吊車來，還特地用鐵鍊將輪胎、梁柱拴住，等到要開車時，才把鎖解開。

鄰居抱怨，每次出入都被擋到，十分不方便，就算真的叫車主移車，還會被大小聲，「跟他說，叫他移一下車，他就覺得，我有礙到你嗎，就是很…真的是路霸。」

▼鄰居無奈說明，家門口每次都這樣被停，嚴重影響出入。（圖／《東森新聞》）

▲▼車子停鄰居家門口。（圖／《東森新聞》）

據了解，這段路是紅線路段，民眾為了方便，通常會將車子停在騎樓，但這名車主是直接停在紅線上，完全不管別人。鄰居無奈說明，就算真的好好講，對方還是會無理取鬧，「怎麼樣都是我們的問題」，還會說「車子被劃到」等等的，根本莫名其妙，「你停我門口，我還要幫你顧車嗎？」

鄰居指出，警方曾經來拖吊過2次，結果車主不學乖，還拿出鐵鍊拴在柱子，才變成現在這個狀況。對此，高雄市警局交通大隊第二中隊中隊長陳世隆說明，加裝鐵鍊的部分，會請相關單位給予排除，若再發生相同狀況，住戶可以拍照舉發。

不過，這樣的鄰居攻防戰，完全沒辦法根本解決問題，只會讓人更傷腦筋，附近住戶也不曉得該怎麼辦。

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▼車子停鄰居家門口，車主還會嗆人。（圖／《東森新聞》）

▲▼車子停鄰居家門口。（圖／《東森新聞》）

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