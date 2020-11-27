冷血夫「直播殺妻女」最後判無期！單親媽卻判死...律師怒了

▲吳女帶兒女入住摩鐵，原本要共赴黃泉，自己被救起，小姊弟卻已身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

30歲的吳姓單親媽媽，將兩孩勒斃後自盡未果，被新北地院法官認定「冷血無悔意」判處死刑，引爆社會輿論。律師林智群就分享同為殺孩案例，最大差別是，兇手張鶴齡是為了跟小三表忠心，進而殺害妻女，如此泯滅人性，卻在官司纏訟10年後，從判死改判無期徒刑。

2006年，兇嫌張鶴齡在小三蘇玉真的慫恿下，打算殺掉結髮妻子，他4月某個深夜，穿雨衣、戴安全帽，避開監視器的側錄，從16樓的頂樓利用繩梯攀爬至15樓陽台，再透過未鎖的廚房後門潛入房間。

當時，張鶴齡用乙醚迷昏妻子再悶死她，甚至手機直播給蘇女看，過程中恰巧被大女兒撞見，於是他心一橫，將12歲及8歲女兒也一併殺死，並將現場偽裝成瓦斯中毒。

▲張鶴齡為討小三歡心，狠心殺害妻女共三人。（圖／東森新聞）

起初，這場悲劇被視為意外，但在岳母堅持解剖遺體之下，真相才水落石出。案發後，張鶴齡逃往大陸，導致偵辦陷入膠著，過了1年10個月才返國，被檢警偵訊。

在他滯留對岸期間，蘇女與多名男子有密切互動，還聲稱有眾多追求者，不可能跟沒錢的張鶴齡交往，更不可能教唆殺人，但由於她測謊未過，立刻轉為汙點證人，並要求依《證人保護法》減刑。

▲張鶴齡纏訟10年免死定讞。（圖／東森新聞）

這起冷血密室殺人案，從2006年打到2016年，張鶴齡一路被法官判死刑，上去最高法院再下來，來回五次。林智群對此直呼，「跟好萊塢電影一樣，每次你覺得他死定了，欸他又被拉回來了，後來更五審根據鑑定報告，認為張姓男子再犯機會不高，改判無期徒刑確定。」

對於這樣的結果，林智群不禁吐槽，「廢話，哪裡再找兩個小孩跟一個配偶讓他再犯啊？」而網友們也紛紛表示，「最可惡的爸爸，那個禽獸般的小三，還好好活在世界上！不可思議的法律，令人毛骨悚然」、「改判無期的邏輯無法認同」、「與民眾的期待相悖，才能凸顯司法的獨立性」、「動機很重要吧，雖然都是殺人」、「台灣的恐龍真是恐怖」。