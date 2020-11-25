單親媽下藥後勒斃8歲6歲姊弟　法院重判死刑「4大關鍵原因」曝光

▲30歲單親媽下藥勒斃6歲兒、8歲女，再吞藥輕生後來2童身亡，單親媽被救活。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名30歲的吳姓單親媽媽離婚後，於今年2月帶著年僅6歲的兒子、8歲的女兒入住摩鐵，並下藥將小姊弟迷昏，隨後再以繩索將2童勒斃，並服藥企圖輕生；所幸前夫驚覺情況不對，急忙前往現場救援，最終僅母女3人僅吳女倖存。全案經檢方偵結後依殺人罪將吳女起訴，新北地院25日審理，依4個關鍵理由判處吳女死刑，褫奪公權終身。

判決指出，吳女離婚後求職不順，經濟壓力大，又抱怨兩個小孩為何都是她一個人顧，姊弟生病的時候、不舒服的時候，都是她一個人在顧，24小時去哪裡都要顧著他們，完全沒有自己的自由。因此萌生「帶小孩一起死」的念頭，於今年2月13日先將小姐弟帶至某汽車旅館，企圖以枕頭悶死他們，但2個小孩求生意志強烈奮力抵抗，才沒讓吳女得逞。

▲吳女曾和子女合照，沒想到她竟因生活的不順遂，結束了孩子們的小小生命。（圖／記者陳以昇翻攝）

不料吳女竟於2月15日，先帶著小姊弟去買童軍繩，小姊弟還很開心，媽媽帶他們去購物散步，沒想到吳女又帶他們到旅館，將搗碎的安眠藥摻入果凍餵他們吃，等他們昏倒後以童軍繩勒住2人頸部，過程中其實小姊弟都有掙扎，吳女竟加重力道…直到孩子們斷氣才罷手。

接著再傳訊前夫「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單」後，飲用威士忌並吞下多顆安眠藥及抗憂鬱藥物。

吳女前夫於16日凌晨趕往旅館，卻只見到2具冰冷的遺體，及意識不清的吳女；據了解，吳女與前夫離婚後曾寄宿在哥哥家，卻因生活作息不正常與家人爭吵，才會帶著孩子搬到旅館，不料卻發生憾事，前夫心碎淚崩。

▲涉嫌下藥殺害兒女的單親媽被戒護送返警分局。（圖／記者陳豐德攝）

法院審理指出，1.人權團體雖有主張廢除死刑，但在全體國民尚未達成共識及修改法律前，法院仍應忠實依據法律規定，妥慎量處適當之刑並實現社會期待。2.吳女雖為單親，對子女仍有保護教養之義務，豈能因生活不順遂，即斷然片面決定剝奪子女的生命權，剝奪兒童成長與未來發展之無限可能性，造成被害家屬無法回復之傷痛，且影響社會治安甚鉅，其行為實不能寬待。

法院接著表示，3.吳女犯後毫無悔意，且迄今未曾向被害人家屬道歉或有何認錯之表現。4.吳女違反兒童權利公約應該保護兒童的規範，殘忍殺害孩子也達到兩公約所謂的情節最重大之罪，倘吳女不與社會永久隔離，則日後重返社會，恐再度僅因細故或自身情緒管理不佳而產生壓力，即以相同手段侵害他人（特別是弱小的幼童）生命權或其他侵害之可能性極高，因此判處死刑。

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▼吳女騎車載著一對兒女入住摩鐵，原本要共赴黃泉，自己被救起，小姊弟卻已身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）