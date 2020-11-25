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巴西驚現「不明飛行物」　天文學家：與中國有關！

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▲▼巴西網友拍到不明飛行物。（圖／翻攝自環球網）

▲巴西網友拍到不明飛行物。（圖／翻攝自環球網）

記者鄭思楠／綜合報導

據巴西新聞門戶網站G1報導，當地時間11月23日，巴西網友稱，看到了有一個「不明飛行物」穿過巴西多地的上空。許多網友也紛紛曬出自己拍攝到的物體，有網友更是認為這是「彗星」或者是「恒星」的一種。隨後，G1網站發文解答，這其實是中國發射的火箭！

報導稱，有人在巴西的巴伊亞州、皮奧伊州和北里約格蘭德州等地的上空都看到了這個「不明飛行物」，網友在社交軟體也紛紛曬出自己所在地上空拍攝到的飛行物影片，他們紛紛議論「這到底是什麼東西」？

隨後，G1發文表示，這其實是中國於北京時間24日凌晨發射的火箭。報導並援引天文學專家鄧尼斯•韋弗（Dennis Weaver）的話稱，出現在天空中的明亮「雲」是噴射出的燃燒氣體，使火箭具有離開地球的動力。此外，G1進一步表示，根據天文學家的說法，可以通過將這些資訊與火箭路線交叉來確認它是中國的飛行器。

▲▼大陸嫦娥五號今2020年11月24日凌晨四點成功發射。（圖／新華社）

▲長征五號遙五火箭2020年11月24日凌晨四點成功發射。（圖／新華社）

據《環球網》報導，航空專家張寶鑫表示，長征五號遙五火箭的體型比較大，尤其是在天空條件很好的時候，根據它的飛行軌跡，在巴西上空是有可能觀察到的。專家表示，在大氣環境比較好、空氣能見度高的情況下，火箭飛行時因高溫產生的凝結尾跡會很容易被人看到。

據《新華社》報導，大陸在文昌航天發射場於11月24日4時30分，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器。火箭飛行約2200秒後，順利將探測器送入預定軌道，開啓大陸首次地外天體採樣返回之旅。按計劃，嫦娥五號探測器將於11月下旬登陸月球，預計帶回約2公斤重的月球土壤樣品返回地球。

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