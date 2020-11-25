大叔超商買遊戲點數　店員覺得怪怪的報警…果然是愛情陷阱詐騙

▲屏東縣潮州警分局光華派出所警員於鄞哲偉、林莉瑄成功阻止簡姓男子被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮簡姓鎮民，在網路上認識一名女網友，讓他掉入愛情陷阱，相約見面，並要到超商購買3000元後拍照認證，店員見他年較大、查覺有異，經詢問用途簡男卻不願多談，店員報警，警方趕到舉實際案例勸導，成功阻止他被騙。

潮州警分局光華派出所警員於鄞哲偉、林莉瑄日前於11時50分擔服巡邏勤務時，許接獲潮州鎮全家便利商店報案稱有民眾疑似遭詐騙需要協助，當員警到達便利商店了解為62歲簡姓男子於網路認識一名女子，並相約要見面，經對方告知見面前需至超商購買遊戲點數，並約定以照片傳送該遊戲點數付款的明細做為見面證據。

由於他年紀較長，且購買遊戲點數是新台幣3000元，超商店員向其詢問該遊戲點數的用途，他男不願多談，店員驚覺有異，便通知警方前來了解；警方到場，向他了解過程後，警員向簡男解釋該種詐騙行為的手段及目的，他仔細聽完警員解說後，便恍然大悟表示遇到詐騙集團，放棄購買點數的念頭，並向協助的超商店員與警方表示感謝與肯定。

潮州警分局呼籲，詐騙集團時常在交友軟體上以正妹照釣魚，並透過互加LINE ID與網友聊天，隨即表明兼職援交，需要網友至超商購買遊戲點數驗證身分，並要求提供身分證資料等，如有不從指示則表示要找黑道份子尋仇等手段，取得遊戲點數帳號密碼後隨即封鎖，提醒民眾，網路交友陷阱多，涉及金錢務必再三確認，以免受騙，並可撥打反詐騙專線165查證。

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